"Челси" пока не будет увольнять Сарри, но терпение клуба на исходе

"Челси" не будет принимать поспешных решений в отношении Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии, однако итальянский тренер ходит по очень тонкому льду.

Накануне вечером подопечные Сарри потерпели поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед". "Синие" выглядели на удивление слабо для домашнего матча, нанеся только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.



Концовка этого матча показала, что от Маурицио начали отворачиваться болельщики — фанаты принялись скандировать кричалку "f**k Sarriball".



Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, пока Сарри не нужно паковать саквояж назад в Италию. Маурицио останется на своем посту на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг и, вероятно, на воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



Если в воскресенье "Челси" не удастся взять реванш у "Сити" за недавнее поражение на "Этихад" со счетом 6:0, это может означать конец для карьеры Сарри в лондонском клубе.