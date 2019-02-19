"Челси" пока не будет увольнять Сарри, но терпение клуба на исходе
"Челси" не будет принимать поспешных решений в отношении Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии, однако итальянский тренер ходит по очень тонкому льду.
Накануне вечером подопечные Сарри потерпели поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед". "Синие" выглядели на удивление слабо для домашнего матча, нанеся только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.
Концовка этого матча показала, что от Маурицио начали отворачиваться болельщики — фанаты принялись скандировать кричалку "f**k Sarriball".
Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, пока Сарри не нужно паковать саквояж назад в Италию. Маурицио останется на своем посту на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг и, вероятно, на воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Если в воскресенье "Челси" не удастся взять реванш у "Сити" за недавнее поражение на "Этихад" со счетом 6:0, это может означать конец для карьеры Сарри в лондонском клубе.
19.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
для него же лучше самому уйти, не его уровень челси
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Клуб всегда принимает правильные решения! Я за
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уволят 13 апреля. скриньте.
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cправедливо
я бы, честно говоря, тоже дал бы шанс старику выиграть единственный трофей в его карере, пусть и ниочемный. Выиграет - так и быть пусть до конца сезона тренит и уже делать выводы по концу сезона, а именно итоговое место в апл + победа (вылет) из лиги европы.
мне как-то с одной стороны и жаль его, а с другой бесит своей упертостью.
В общем решение, если таковое есть офк, правильно. Он заслужил сыграть в финале, он туда команду и вывел
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дадут просрать финал кубка лиги и выгонят взашей. смотреть на эту блёвань нет уже сил.
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Fuck Sarriball
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