"Челси" пока не будет увольнять Сарри, но терпение клуба на исходе

Маурицио Сарри "Челси" не будет принимать поспешных решений в отношении Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии, однако итальянский тренер ходит по очень тонкому льду.

Накануне вечером подопечные Сарри потерпели поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед". "Синие" выглядели на удивление слабо для домашнего матча, нанеся только два удара в створ, причем второй — еще на 11-й минуте.

Концовка этого матча показала, что от Маурицио начали отворачиваться болельщики — фанаты принялись скандировать кричалку "f**k Sarriball".

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, пока Сарри не нужно паковать саквояж назад в Италию. Маурицио останется на своем посту на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг и, вероятно, на воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Если в воскресенье "Челси" не удастся взять реванш у "Сити" за недавнее поражение на "Этихад" со счетом 6:0, это может означать конец для карьеры Сарри в лондонском клубе.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 20:00

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  1. osivori 19.02.2019 20:46 # osivori
    для него же лучше самому уйти, не его уровень челси

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  2. chelsiukpro 19.02.2019 20:41 # chelsiukpro
    Клуб всегда принимает правильные решения! Я за

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  3. only--liverpool 19.02.2019 20:39 # only--liverpool
    уволят 13 апреля. скриньте.

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  4. thegodfather 19.02.2019 20:24 # thegodfather
    cправедливо
    я бы, честно говоря, тоже дал бы шанс старику выиграть единственный трофей в его карере, пусть и ниочемный. Выиграет - так и быть пусть до конца сезона тренит и уже делать выводы по концу сезона, а именно итоговое место в апл + победа (вылет) из лиги европы.

    мне как-то с одной стороны и жаль его, а с другой бесит своей упертостью.

    В общем решение, если таковое есть офк, правильно. Он заслужил сыграть в финале, он туда команду и вывел

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  5. dr-b1ack 19.02.2019 20:06 # dr-b1ack
    дадут просрать финал кубка лиги и выгонят взашей. смотреть на эту блёвань нет уже сил.

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  6. drogba11cool 19.02.2019 20:05 # drogba11cool
    Fuck Sarriball

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