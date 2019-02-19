Фил Невилл считает Погба лучшим игроком в Премьер-Лиге прямо сейчас

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл считает, что в данный момент времени полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба нет равных во всей Премьер-Лиге.

Погба принялся демонстрировать выдающийся футбол, сразу как Жозе Моуриньо освободил тренерский мостик "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру в декабре.



Накануне вечером 25-летний француз привел "дьяволов" к победе 0:2 над "Челси" в Кубке Англии, забив свой девятый гол в 12 матчах при Сульшере и произведя большое впечатление на Невилла.



"Такое впечатление, словно я наблюдал за "Манчестер Юнайтед" старого времени. Тактика Сульшера прекрасно сработала. Прямо сейчас я не вижу в Премьер-Лиге игрока лучше, чем Поль Погба под его началом".



"Это невероятно, как "Юнайтед" преобразился и как сыграл здесь с правильным высокомерием и духом", — сообщил Невилл в эфире BBC.