Фил Невилл считает Погба лучшим игроком в Премьер-Лиге прямо сейчас
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл считает, что в данный момент времени полузащитнику "красных дьяволов" Полю Погба нет равных во всей Премьер-Лиге.
Погба принялся демонстрировать выдающийся футбол, сразу как Жозе Моуриньо освободил тренерский мостик "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру в декабре.
Накануне вечером 25-летний француз привел "дьяволов" к победе 0:2 над "Челси" в Кубке Англии, забив свой девятый гол в 12 матчах при Сульшере и произведя большое впечатление на Невилла.
"Такое впечатление, словно я наблюдал за "Манчестер Юнайтед" старого времени. Тактика Сульшера прекрасно сработала. Прямо сейчас я не вижу в Премьер-Лиге игрока лучше, чем Поль Погба под его началом".
"Это невероятно, как "Юнайтед" преобразился и как сыграл здесь с правильным высокомерием и духом", — сообщил Невилл в эфире BBC.
19.02.2019 19:00
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