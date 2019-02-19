Дешам не переживает, что Канте перестал играть опорника в "Челси"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что новая роль полузащитника Нголо Канте в "Челси" не вызывает у него беспокойства.

Как известно, перевод Канте с привычной позиции опорного полузащитника на более атакующую роль является одной из главных претензий, что болельщики "синих" предъявляют Маурицио Сарри в этом сезоне.



Усиливает это разочарование тот факт, что Жоржиньо, которого Сарри предпочитает победителю ЧМ-2018, в последние недели выглядит неважно. Тем не менее, Дешам верит, что Канте способен добиваться успеха и как атакующий полузащитник.



"Нет, я не переживаю. Подобное происходило и с другими игрокам".



"Я видел, что их тренер предпочитает его на более атакующей позиции, потому что у него есть Жоржиньо, который и играет чуть в глубине. Но Нголо Канте способен играть на различных позициях, он современный игрок, современный полузащитник".



"Когда он приезжает ко мне в сборную Францию, он оказывает огромное влияние на игру, действуя на этой позиции в глубине. Он очень важен для оборонительных действий и для организации игры".



"У каждого тренера есть своя схема, свое видение игры, но я не переживаю насчет этого. Это даже хорошо, что игрок является универсалом и может действовать на различных позициях, по различным схемам", — цитирует Дешама Evening Standard.