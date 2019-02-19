Фил Томпсон: "Другие болельщики опасаются новой эры доминирования "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что болельщики других клубов Премьер-Лиги опасаются новой эры доминирования "красных".

В этом сезоне "Ливерпуль" имеет прекрасные шансы на свой первый титул за 29 последних лет. По мнению Томпсона, который сам семь раз становился чемпионом Англии с "красными", потенциальная победа команды Юргена Клоппа в Премьер-Лиге наводит страх на конкурентов.



"Многие болельщики — и не только "Манчестер Юнайтед" — опасаются начала нового цикла доминирования. Им страшно. Именно поэтому они начинают нервничать от того, что "Ливерпуль" снова может выиграть Премьер-Лигу".



"Многим людям не хочется, чтобы все снова было, как в 70-х и 80-х годах", — сообщил Томпсон Sky Sports.