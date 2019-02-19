Фил Томпсон: "Другие болельщики опасаются новой эры доминирования "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что болельщики других клубов Премьер-Лиги опасаются новой эры доминирования "красных".
В этом сезоне "Ливерпуль" имеет прекрасные шансы на свой первый титул за 29 последних лет. По мнению Томпсона, который сам семь раз становился чемпионом Англии с "красными", потенциальная победа команды Юргена Клоппа в Премьер-Лиге наводит страх на конкурентов.
"Многие болельщики — и не только "Манчестер Юнайтед" — опасаются начала нового цикла доминирования. Им страшно. Именно поэтому они начинают нервничать от того, что "Ливерпуль" снова может выиграть Премьер-Лигу".
"Многим людям не хочется, чтобы все снова было, как в 70-х и 80-х годах", — сообщил Томпсон Sky Sports.
19.02.2019 17:00
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Что за ноунеймище? Какая эра луверпала? Уаахаххахахаххааахаххахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахахаххахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахах
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типичный комментарий обитателя фапла на фоне успехов своего клуба
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история циклична, как и всё в природе
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Бугагирую! :-)
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Блять, какой же бред. Чтобы положить начало подобной эры, нужно для начала выиграть несколько трофеев. Кто-нибудь опасался эры доминирования Лестера после чемпионского сезона? Да тот же МС исправно выигрывает титулы, но даже это не назвать эрой доминирования.
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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