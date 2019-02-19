Фил Томпсон: "Другие болельщики опасаются новой эры доминирования "Ливерпуля"

Фил Томпсон Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что болельщики других клубов Премьер-Лиги опасаются новой эры доминирования "красных".

В этом сезоне "Ливерпуль" имеет прекрасные шансы на свой первый титул за 29 последних лет. По мнению Томпсона, который сам семь раз становился чемпионом Англии с "красными", потенциальная победа команды Юргена Клоппа в Премьер-Лиге наводит страх на конкурентов.

"Многие болельщики — и не только "Манчестер Юнайтед" — опасаются начала нового цикла доминирования. Им страшно. Именно поэтому они начинают нервничать от того, что "Ливерпуль" снова может выиграть Премьер-Лигу".

"Многим людям не хочется, чтобы все снова было, как в 70-х и 80-х годах", — сообщил Томпсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Томпсон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 375

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Последние комментарии:




  1. silva77 19.02.2019 17:18 # silva77
    Что за ноунеймище? Какая эра луверпала? Уаахаххахахаххааахаххахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахахаххахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахах

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  2. stretfordend 19.02.2019 17:17 # stretfordend
    типичный комментарий обитателя фапла на фоне успехов своего клуба

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  3. mancunia-planet 19.02.2019 17:12 # mancunia-planet
    история циклична, как и всё в природе

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  4. brown-ale 19.02.2019 17:06 # brown-ale
    Бугагирую! :-)

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  5. dragonishka 19.02.2019 17:06 # dragonishka
    Блять, какой же бред. Чтобы положить начало подобной эры, нужно для начала выиграть несколько трофеев. Кто-нибудь опасался эры доминирования Лестера после чемпионского сезона? Да тот же МС исправно выигрывает титулы, но даже это не назвать эрой доминирования.

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  6. barstreetboy 19.02.2019 17:01 # barstreetboy
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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