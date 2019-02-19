Аспиликуэта предвкушает "определяющие девять дней"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что следующие девять дней могут быть определяющими для всего сезона.

Накануне вечером "синие" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, что до предела увеличило давление на главного тренера Маурицио Сарри.



По мнению Аспиликуэты, в этом матче "Челси" подвела атака. Однако Сесар видит возможность исправиться в ближайших играх против "Мальме", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".



"Это был тяжелый вечер. Нам не удавалось создавать проблем "Юнайтед", даже уступая 0:2. Мы были не очень хороши на заключительных метрах поля и поплатились за это. Мы просто не смогли забить".



"Надеюсь, следующие девять дней пройдут лучше. Они могут быть определяющими для всего сезона".



"Теперь через три дня мы играем на "Стэмфорд Бридж" против "Мальме". Нам нужно закончить начатое в прошлый четверг и выйти в следующий раунд".



"Затем у нас будут два матча огромной важности. Мы знаем, что означает возможность выиграть трофей посреди сезона и собрать своих фанатов на "Уэмбли".



"Надеюсь, мы сможем их немного порадовать. После нас ждет "Тоттенхэм", и это будет нечто особенное", — сообщил Аспиликуэта Chelsea TV.