Погба: "Хотим выиграть трофей в этом сезоне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба надеется, что Кубок Англии позволит его команде завершить этот сезон с трофеем.

Поражение 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе означает, что Кубок Англии может стать единственной возможностью для "красных дьяволов" завершить этот сезон не с пустыми руками.



Помня об этом, "Юнайтед" убедительно переиграл "Челси" со счетом 0:2 накануне вечером. По словам Погба, его команда возлагает большие надежды на этот турнир.



Было очень тяжело проиграть после 11 матчей без поражений, поэтому тебе не хочется, чтобы это повторилось".



"Все соревнования важны для нас, но мы хотим что-нибудь выиграть. В прошлом сезоне мы не завоевали никаких трофеев. Я все еще помню об этом. В этом году мы хотим что-нибудь выиграть", — сообщил Погба MUTV.