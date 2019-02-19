Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вернулся к тренировкам после травмы связок лодыжки — на две недели раньше срока.

Напомним, Кейн находится вне игры с минимального поражения от "Манчестер Юнайтед" 13 января. Тогда "шпоры" официально объявили, что их лучший бомбардир сможет приступить к занятиям лишь в начале марта.



Однако капитан сборной Англии не согласился с прогнозами медиком и проделал огромную работу, чтобы поскорее вернуться в строй. Как сообщает Evening Standard, накануне Кейн провел легкую тренировку со своими партнерами по команде, которые вернулись на базу после двух двухдневного отпуска, предоставленного Маурисио Почеттино в награду за победу 3:0 над дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов.



Прежде Почеттино всегда был очень осторожен с игроками, набирающими форму после травм, поэтому в субботнем матче Премьер-Лиги против "Бернли" Харри, возможно, придется довольствоваться местом на лавке, а не выходом с первых минут.



Добавим, что в отсутствие Кейна с обязанностями главного бомбардира команды прекрасно справился Сон Хен Мин, отличившись в четырех матчах кряду после возвращения с Кубка Азии. Прибавил и Фернандо Льоренте, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами в семи играх.