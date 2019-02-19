Анонс матча "Ливерпуль" — "Бавария"

Ливерпуль Во вторник вечером домашним матчем против "Баварии", лучшей команды Бундеслиги шести предыдущих лет, "Ливерпуль" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов.

Ранее в этом сезоне "красные" настолько стремительно завершили свое выступление в Кубке Лиги и Кубке Англии, что на пресс-конференции перед битвой с "Баварией" Юргену Клоппу пришлось убеждать: "Ливерпуль" не собирается жертвовать и Лигой Чемпионов ради повышения своих шансов на титул Премьер-Лиги.

Однако полностью отстраниться о мыслей о Премьер-Лиге Клопп и его игроки, конечно, не смогут, ведь уже в воскресенье "красных" ожидает выезд к набравшему сумасшедшую форму "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить и то, что ближайший соперник "Ливерпуля" выглядит совсем не так грозно, как в предыдущие годы. Сейчас "Бавария" только вторая в Бундеслиге и находится на пороге значительного обновления и омоложения состава — и, возможно, с другим тренером, если Нико Ковач провалится в Лиге Чемпионов и не сможет обойти дортмундскую "Боруссию" во внутреннем чемпионате.

- "Бавария" выиграла только одну из семи последних встреч с "Ливерпулем" в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения).

- Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" и "Бавария" пересекались в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов в 1/2 финала сезона 1980/81. Тогда "красные" прошли дальше за счет выездного гола (1:1 по сумме двух матчей) и затем в финале обыграли "Реал" (1:0).

- "Бавария" не забила ни одного гола "Ливерпулю" в трех матчах на "Энфилде".

- "Ливерпуль" не проигрывает дома в еврокубках уже 19 матчей кряду — с поражения 0:3 от "Реала" в октябре 2014. Это вторая подобная самая продолжительная серия в истории мерсисайдского клуба с периода сентябрь 1974-декабрь 1991 (40 матчей без поражений дома).

- "Бавария" — одна из пяти команд, не потерпевших ни одного поражения на групповом этапе розыгрыша Лиги Чемпионов.

- "Бавария" достигала 1/2 финала Лиги Чемпионов в семи из девяти предыдущих сезонов.

- "Бавария" не знает поражений на выезде в Лиге Чемпионов уже восемь матчей кряду (6 побед, 2 ничьи). Последний раз мюнхенцы проигрывали за пределами своего стадиона еще ПСЖ в сентябре 2017 (3:0).

- "Бавария" — лучшая команда этого розыгрыша Лиги Чемпионов по голам после стандартов (8, включая 5 после угловых).

"Ливерпуль" отложит вопрос об участии в матче защитника Деяна Ловрена на последний момент. Виргил Ван Дейк дисквалифицирован. Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен травмированы. Джердану Шакири предстоит фитнес-тест. Роберто Фирмино под вопросом, пропустив последнюю тренировку из-за вирусного заболевания.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 13:20

Количество просмотров Просмотров: 502

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 19.02.2019 13:47 # narcot
    ребзя, альфа-пвп - норм тема?

    (ответить)

  2. rustik 19.02.2019 13:46 # rustik
    Будем посмотреть. Огненная вывеска конечно

    (ответить)

  3. lfcynwa 19.02.2019 13:45 # lfcynwa
    короче, матч будет интересный, го за колбасников топить ребзя

    (ответить)

  4. girasimus 19.02.2019 13:44 # girasimus
    Вот и топчики подтянулись. Наконец то настал футбольный день для рыцарей!

    (ответить)

  5. rap-woiska 19.02.2019 13:44 # rap-woiska
    топ матч, хороший рез жду, сомнительно что не пропустим,но пару тройку бы забить

    (ответить)

  6. bebe77 19.02.2019 13:43 # bebe77
    Кто мне объяснит почему ливер проиграет Баварии и МЮ? Потому что МЮ лучшие!!!

    (ответить)

  7. chebrec 19.02.2019 13:41 # chebrec
    Слава Челси!!!
    Футболистам слава!!!

    (ответить)

  8. vyrentz 19.02.2019 13:40 # vyrentz
    Пол команды нет. Думаю, нули катнут.

    (ответить)

  9. liverpool-95 19.02.2019 13:28 # liverpool-95
    Ооо , сегодня траурный день всяким фанатам , т.е всяким искуственным фанатом , челси , мс, и т.п , завидуйте Ливерпулю, завидуйте))) пишите всякие гадости , только на это вы и способные )))
    Объявляю конкур. Самый плохой коммент про Ливерпуль, покажите свою сущность)))
    Поехали ......

    (ответить)

  10. slash-lfc 19.02.2019 13:26 # slash-lfc
    Короче будет ебучий матч, с обилием моментов и голов. 2:2 ежжи.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: