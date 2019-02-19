Анонс матча "Ливерпуль" — "Бавария"

Во вторник вечером домашним матчем против "Баварии", лучшей команды Бундеслиги шести предыдущих лет, "Ливерпуль" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов.

Ранее в этом сезоне "красные" настолько стремительно завершили свое выступление в Кубке Лиги и Кубке Англии, что на пресс-конференции перед битвой с "Баварией" Юргену Клоппу пришлось убеждать: "Ливерпуль" не собирается жертвовать и Лигой Чемпионов ради повышения своих шансов на титул Премьер-Лиги.



Однако полностью отстраниться о мыслей о Премьер-Лиге Клопп и его игроки, конечно, не смогут, ведь уже в воскресенье "красных" ожидает выезд к набравшему сумасшедшую форму "Манчестер Юнайтед".



Стоит отметить и то, что ближайший соперник "Ливерпуля" выглядит совсем не так грозно, как в предыдущие годы. Сейчас "Бавария" только вторая в Бундеслиге и находится на пороге значительного обновления и омоложения состава — и, возможно, с другим тренером, если Нико Ковач провалится в Лиге Чемпионов и не сможет обойти дортмундскую "Боруссию" во внутреннем чемпионате.



- "Бавария" выиграла только одну из семи последних встреч с "Ливерпулем" в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения).



- Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" и "Бавария" пересекались в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов в 1/2 финала сезона 1980/81. Тогда "красные" прошли дальше за счет выездного гола (1:1 по сумме двух матчей) и затем в финале обыграли "Реал" (1:0).



- "Бавария" не забила ни одного гола "Ливерпулю" в трех матчах на "Энфилде".



- "Ливерпуль" не проигрывает дома в еврокубках уже 19 матчей кряду — с поражения 0:3 от "Реала" в октябре 2014. Это вторая подобная самая продолжительная серия в истории мерсисайдского клуба с периода сентябрь 1974-декабрь 1991 (40 матчей без поражений дома).



- "Бавария" — одна из пяти команд, не потерпевших ни одного поражения на групповом этапе розыгрыша Лиги Чемпионов.



- "Бавария" достигала 1/2 финала Лиги Чемпионов в семи из девяти предыдущих сезонов.



- "Бавария" не знает поражений на выезде в Лиге Чемпионов уже восемь матчей кряду (6 побед, 2 ничьи). Последний раз мюнхенцы проигрывали за пределами своего стадиона еще ПСЖ в сентябре 2017 (3:0).



- "Бавария" — лучшая команда этого розыгрыша Лиги Чемпионов по голам после стандартов (8, включая 5 после угловых).



"Ливерпуль" отложит вопрос об участии в матче защитника Деяна Ловрена на последний момент. Виргил Ван Дейк дисквалифицирован. Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен травмированы. Джердану Шакири предстоит фитнес-тест. Роберто Фирмино под вопросом, пропустив последнюю тренировку из-за вирусного заболевания.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция