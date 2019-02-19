Моуриньо: "Венгер — один из лучших тренеров в истории футбола"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попытался закопать топор войны с Арсеном Венгером, назвав своего многолетнего соперника "одним из лучших тренеров в истории футбола".
За время работы с "Юнайтед" и "Челси" Моуриньо неоднократно подкалывал и даже оскорблял своего французского коллегу по тренерскому цеху. Однажды Жозе нарек Арсена "специалистом по провалам".
Однако прямо сейчас оба тренера находятся без работы, и Моуриньо более не видит причин упражняться в остроте языка.
"На протяжении пути у нас были кое-какие эпизоды. Я могу говорить лишь за себя. Мне действительно нравилось это соперничество. Но между нами всегда было настоящее уважение".
"Он переписал большую часть истории в своем клубе. Достаточно вспомнить о прозвище одной из его команд — Непобедимые. Удивительно. Почти идеальная футбольная команда с тренерской философией".
"Он один из лучших тренеров в истории футбола", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
19.02.2019 12:55
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Пора уступить дорогу молодым. Старое поколение уже не вывозит (только Ходжсон).
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Если бы судьи не помогли в ЛЧ Барсе пройти Сеню, то, может быть, это Арсенал занял бы ее место на долгие годы. У него тогда была почти идеальная команда.
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Эти непобедимые как раз МЮ и проиграли, это было их первое поражение. Ну норм времена были, ранний Веня ниче так, а потом уже сами знаете...
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Один из лучших??? громко сказано, он никогда не был тактиком и хорошим мотиватором.... Поэтому он и не выиграл ни одного евротрофея. Хороший, но не более.
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Ну да
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