Моуриньо: "Венгер — один из лучших тренеров в истории футбола"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попытался закопать топор войны с Арсеном Венгером, назвав своего многолетнего соперника "одним из лучших тренеров в истории футбола".

За время работы с "Юнайтед" и "Челси" Моуриньо неоднократно подкалывал и даже оскорблял своего французского коллегу по тренерскому цеху. Однажды Жозе нарек Арсена "специалистом по провалам".



Однако прямо сейчас оба тренера находятся без работы, и Моуриньо более не видит причин упражняться в остроте языка.



"На протяжении пути у нас были кое-какие эпизоды. Я могу говорить лишь за себя. Мне действительно нравилось это соперничество. Но между нами всегда было настоящее уважение".



"Он переписал большую часть истории в своем клубе. Достаточно вспомнить о прозвище одной из его команд — Непобедимые. Удивительно. Почти идеальная футбольная команда с тренерской философией".



"Он один из лучших тренеров в истории футбола", — цитирует Моуриньо Sky Sports.