Мерсон: "Сульшер получит эту работу, если обыграет "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон ожидает, что Оле Гуннар Сульшер получит постоянный контракт в "Манчестер Юнайтед", если в ближайшее воскресенье обыграет "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Накануне "красные дьяволы" блестящим образом реабилитировались за домашнее поражение 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов, выбив "Челси" из Кубка Англии.



Мерсон остался под впечатление от победы "Юнайтед" со счетом 0:2 и теперь ожидает, что Сульшер доставит проблем и претендующему на победу в Премьер-Лиге "Ливерпулю".



"После того, как они отреагировали таким образом, у них будут все шансы обыграть "Ливерпуль" в воскресенье. Если "Ливерпуль" вернется от них не с пустыми руками, это будет хорошим результатом. Это в свою очередь говорит мне о том, что Оле делает правильные вещи".



"Если они обыграют "Ливерпуль", я буду шокирован, если он не получит затем работу".



"Три-четыре месяца назад "Юнайтед" двигался в никуда. В концовке матча с ПСЖ их разрывали на части, но 60 тысяч людей все равно распевали имя Оле".



"Будь ты владельцем, ты бы сел и задумался: "Насколько это круто?" Три-четыре месяца назад атмосфера в таких условиях была бы токсичной".



"Посмотрев их матч в понедельник, могу сказать, что буду шокирован, если они не финишируют в топ-4. Думаю, это стало бы таким же успехом, как и завоевание Кубка Англии, потому что еще недавно казалось, что они в миллионах миль от этого".



"На мой взгляд, они являются крупнейшим клубом в мире, и они должны быть в Лиге Чемпионов", — сообщил Мерсон в эфире.