Клопп: "Ничего личного между мной и "Баварией"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает противостояние с "Баварией" в Лиге Чемпионов как нечто личное.
В период работы Клоппа в Дормунде с 2008 по 2015 год "Бавария" была злейшим врагом Юргена. Клуб из Мюнхена лишь пару раз позволил "Боруссии" опередить себя в Бундеслиге.
В то время "Бавария" могла забирать лучших игроков "Боруссии", вдобавок обыграв команду Клоппа в финале Лиги Чемпионов в 2013 году на "Уэмбли". Однако Юрген не таит никакой личной обиды на мюнхенцев, которые во вторник вечером выйдут на поле "Энфилда".
"Пара людей позвонили мне за последние дни и сказали, что в Германии — или в футбольной Германии — люди сходят с ума из-за этого матча, но что поделать".
"Я не рассматриваю это как что-то личное. С моей стороны никогда не было никакого негатива к "Баварии", но когда мы играли против них или когда они покупали наших игроков, как я мог быть счастлив и сказать "да, хорошая идея"?
"Это не было приятно нам в Дортмунде, но это часть нашей профессии, и это было давно. Я никогда не бываю зол подолгу, хотя в те моменты я не был счастлив".
"Бавария" — большой клуб, и они были серьезным конкурентом для нас в Германии. Естественно, я желаю, чтобы в этом году чемпионом стала "Боруссия", но и только".
"Ливерпуль" против "Баварии" — это просто матч двух больших клубов, и я рад принять в нем участие", — цитирует Клоппа The Telegraph.
19.02.2019 10:00
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Присядет сегодня на колбасу
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Источник: мать пинса
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лукавит, явно поквитаться хочет, теперь и мешок тренит подходящий как раз.
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Лучшей вывески для 1/8 финала и не придумаешь.
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Вы - английская колбаса, Бавария - немецкая колбаса.
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покажет мончленстер сасайтеду как обыграть фаворита
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Усыпляет бдительность
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