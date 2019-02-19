Клопп: "Ничего личного между мной и "Баварией"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает противостояние с "Баварией" в Лиге Чемпионов как нечто личное.

В период работы Клоппа в Дормунде с 2008 по 2015 год "Бавария" была злейшим врагом Юргена. Клуб из Мюнхена лишь пару раз позволил "Боруссии" опередить себя в Бундеслиге.

В то время "Бавария" могла забирать лучших игроков "Боруссии", вдобавок обыграв команду Клоппа в финале Лиги Чемпионов в 2013 году на "Уэмбли". Однако Юрген не таит никакой личной обиды на мюнхенцев, которые во вторник вечером выйдут на поле "Энфилда".

"Пара людей позвонили мне за последние дни и сказали, что в Германии — или в футбольной Германии — люди сходят с ума из-за этого матча, но что поделать".

"Я не рассматриваю это как что-то личное. С моей стороны никогда не было никакого негатива к "Баварии", но когда мы играли против них или когда они покупали наших игроков, как я мог быть счастлив и сказать "да, хорошая идея"?

"Это не было приятно нам в Дортмунде, но это часть нашей профессии, и это было давно. Я никогда не бываю зол подолгу, хотя в те моменты я не был счастлив".

"Бавария" — большой клуб, и они были серьезным конкурентом для нас в Германии. Естественно, я желаю, чтобы в этом году чемпионом стала "Боруссия", но и только".

"Ливерпуль" против "Баварии" — это просто матч двух больших клубов, и я рад принять в нем участие", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 883

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  1. sexophone 19.02.2019 10:51 # sexophone
    Присядет сегодня на колбасу

    (ответить)

  2. blackdreamer 19.02.2019 10:40 # blackdreamer
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    Источник: мать пинса

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  3. alexomck 19.02.2019 10:36 # alexomck
    лукавит, явно поквитаться хочет, теперь и мешок тренит подходящий как раз.

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  4. pistolero-lfc 19.02.2019 10:26 # pistolero-lfc
    Лучшей вывески для 1/8 финала и не придумаешь.

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  5. papka-legend 19.02.2019 10:16 # papka-legend
    Вы - английская колбаса, Бавария - немецкая колбаса.

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  6. jack-willsher 19.02.2019 10:05 # jack-willsher
    покажет мончленстер сасайтеду как обыграть фаворита

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  7. chebrec 19.02.2019 10:04 # chebrec
    Усыпляет бдительность

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