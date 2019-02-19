Венгер: "Озил оказался в зоне комфорта"

Месут Озил Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник "канониров" Месут Озил оказался в "зоне комфорта" после подписания нового контракта в январе 2018.

Год назад Венгеру удалось предотвратить уход Озила свободным агентом по окончании сезона, однако теперь клуб вынужден платить Месуту 350 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Озил угодил в опалу к Унаи Эмери, сменившему Венгера на тренерском мостике, и отметился лишь одним появлением в стартовом составе с Boxing Day.

По словам Венгера, новой сделкой "Арсенал" пытался защитить стоимость игрока, а никаких гарантий, что Озил будет стараться изо всех сил, быть просто не могло.

"Мне кажется, обычно длительность контракта никак не связана с выбором состава на матчи. Но иногда есть особые случаи".

"Сейчас в большинстве случаев, когда мы подписываем игрока на пять лет, мы обзаводимся хорошим игроком на эти пять лет. Но это не означает, что все пять лет они будут упорно практиковаться и играть в свой лучший футбол. Потому что они могут быть в своей зоне комфорта".

"У него есть контракт, но проблема в том, что вам придется потратить 100 миллионов фунтов, если вы захотите купить другого подобного игрока. Задача поддержать стоимость игрока — и это касается не только Озила — показывает, как это устроено в футболе".

"Чтобы купить игрока самого, самого высокого уровня, нужно 100 миллионов фунтов. Поэтому твое решение сводится к выбору, или переподписать такого игрока, что ни стоит нам ничего, или найти еще денег для покупки нового", — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Озил

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 09:00

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  1. drizz 19.02.2019 09:33 # drizz
    Arsene knows!!!

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  2. johnny1905 19.02.2019 09:32 # johnny1905
    Пуховик его сравнил с игроками за 100 млн.?)))) лол

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  3. blackdreamer 19.02.2019 09:24 # blackdreamer
    развел лошков
    как санчес мю и мората чолчей
    или как мс доят все

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  4. januzaj00 19.02.2019 09:19 # januzaj00
    Доит бомжей как может. Респект

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