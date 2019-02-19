Клопп: "Ливерпуль" был заинтересован в Санчо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его клуб был заинтересован в вингере Джейдоне Санчо, когда тот уходил из "Манчестер Сити" в дортмундскую "Боруссию".

Отчаявшись получить свой шанс в "Сити", летом 2017 юный Санчо уехал выступать за бывший клуб Клоппа, где вырос в большую звезду и теперь оценивается в 70 миллионов фунтов.



По словам Юргена, "Ливерпуль" тоже наблюдал за талантом Джейдона, однако даже не попытался вступить в борьбу.



"Покупка немецкими клубами английских игроков — это умная идея, потому что у нас никогда не было шансов заполучить Санчо".



"Мы не слепые — мы знали о нем, он нам нравился. Мы думали: "Можем ли мы заполучить его?" Нет. Потому что английские клубы не продают таких игроков другим английским клубам".



"Я не знаю точных причин, но этого не происходит. Зато теперь эти игроки могут уезжать в Германию, где удивительная лига", — цитирует Клоппа Sky Sports.