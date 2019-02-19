Сульшер: "Наша тактика сработала"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свое удовлетворение от победы над "Челси" в Кубке Англии, заявив, что выбранная им тактика на матч сработала.

На прошлой неделе "красные дьяволы" впервые проиграли при Сульшере, уступив ПСЖ в Лиге Чемпионов со счетом 0:2. Реакция команды на этот результат более чем порадовала Оле Гуннара, которому не составило труда найти противоядие Сарриболу "синих".



"Нас критиковали после матча с ПСЖ, но сегодня вечером каждый сделал то, что от него требовалось. Мы показали великолепную игру, наша тактика сработала".



"Мы просили полузащитников прессинговать выше и проникать в чужую штрафную, и это сработало. Во втором тайме мы оборонялись великолепным образом".



"У "Челси" великолепная команда, они обладают собственным стилем игры, но Хуан Мата великолепно сыграл персонально против Жоржиньо, а в оборонительном плане мы были абсолютно прекрасны. Мы сохранили свои ворота на замке. Это чрезвычайно важный результат", — сообщил Сульшер BBC.