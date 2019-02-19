Сульшер: "Наша тактика сработала"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свое удовлетворение от победы над "Челси" в Кубке Англии, заявив, что выбранная им тактика на матч сработала.
На прошлой неделе "красные дьяволы" впервые проиграли при Сульшере, уступив ПСЖ в Лиге Чемпионов со счетом 0:2. Реакция команды на этот результат более чем порадовала Оле Гуннара, которому не составило труда найти противоядие Сарриболу "синих".
"Нас критиковали после матча с ПСЖ, но сегодня вечером каждый сделал то, что от него требовалось. Мы показали великолепную игру, наша тактика сработала".
"Мы просили полузащитников прессинговать выше и проникать в чужую штрафную, и это сработало. Во втором тайме мы оборонялись великолепным образом".
"У "Челси" великолепная команда, они обладают собственным стилем игры, но Хуан Мата великолепно сыграл персонально против Жоржиньо, а в оборонительном плане мы были абсолютно прекрасны. Мы сохранили свои ворота на замке. Это чрезвычайно важный результат", — сообщил Сульшер BBC.
19.02.2019 06:00
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Какая там тактика? с нынешним Челси..их может обыграть, условный Уотфорд, сейчас. Великий тактик, блеа
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Тактика Ферги?
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