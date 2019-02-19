Сарри не обеспокоен оскорбительными кричалками фанатов "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он впервые в карьере сталкивается с тем, что от него отворачиваются болельщики, однако переживает он из-за другого.
В понедельник вечером "синие" выбыли из Кубка Англии, проиграв в домашних стенах "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. В концовке этого матча пришедшие на "Стэмфорд Бридж" фанаты затянули нецензурную кричалку "F**k Sarriball".
Своим поведением болельщики показали, насколько они разочарованы игрой своей команды в этом матче и в последние недели в целом. Однако итальянца больше тревожат результаты.
"Сталкивался ли я когда-либо с подобным? Нет. Все когда-то бывает в первый раз".
"Нет, я не переживаю из-за реакции фанатов. Я переживаю из-за результатов. Я могу понять эту ситуацию и наших фанатов, потому что наши результаты оставляют желать лучшего. Мы вылетели из Кубка Англии, поэтому я могу их понять. Но в данный момент меня волнуют результаты".
"Волнуюсь ли я насчет увольнения? Я по-настоящему волновался, когда работал во втором итальянском дивизионе. Не сейчас".
"Думаю, мои игроки поддерживают меня. Конечно, я не уверен в этом, но думаю, да. Думаю, у нас очень хорошие отношения, так что дело не в этом. Дело в том, чтобы хорошо играть и добиваться хороших результатов", — цитирует Сарри The Telegraph.
19.02.2019 02:55
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Георгий Черданцев: «Сарри проиграл почти все ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи»
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение «Наполи» отправить в отставку главного тренера Маурицио Сарри и пригласить Карло Анчелотти.
«Наконец-то «Наполи» нанял нормального тренера. Ажиотаж вокруг Сарри не понимаю: человек проиграл почти все до одного ключевые матчи, что в «Фиорентине», что в «Наполи», – написал Черданцев в своем твиттере.
Fuck Sarriball
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Blya, Сарри чисто пёс, прэибавшийся с выбором хозяина и площадки для игры в "сралибол". Пол команды, - naxuy; выявить крыс, и naxuy. + Стать первой командой, понизившей зарплату тем игрокам, которые остались, но ничего не сделали во время бунта, - ни доложили, ни пытались заткнуть зарвавшихся за пояса.
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Мне уже кажется, что он специально сливается ради неустойки. Ну не может человек настолько тупым быть.
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