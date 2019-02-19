Сарри не обеспокоен оскорбительными кричалками фанатов "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он впервые в карьере сталкивается с тем, что от него отворачиваются болельщики, однако переживает он из-за другого.

В понедельник вечером "синие" выбыли из Кубка Англии, проиграв в домашних стенах "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. В концовке этого матча пришедшие на "Стэмфорд Бридж" фанаты затянули нецензурную кричалку "F**k Sarriball".



Своим поведением болельщики показали, насколько они разочарованы игрой своей команды в этом матче и в последние недели в целом. Однако итальянца больше тревожат результаты.



"Сталкивался ли я когда-либо с подобным? Нет. Все когда-то бывает в первый раз".



"Нет, я не переживаю из-за реакции фанатов. Я переживаю из-за результатов. Я могу понять эту ситуацию и наших фанатов, потому что наши результаты оставляют желать лучшего. Мы вылетели из Кубка Англии, поэтому я могу их понять. Но в данный момент меня волнуют результаты".



"Волнуюсь ли я насчет увольнения? Я по-настоящему волновался, когда работал во втором итальянском дивизионе. Не сейчас".



"Думаю, мои игроки поддерживают меня. Конечно, я не уверен в этом, но думаю, да. Думаю, у нас очень хорошие отношения, так что дело не в этом. Дело в том, чтобы хорошо играть и добиваться хороших результатов", — цитирует Сарри The Telegraph.