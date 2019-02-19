Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Двое фаворитов продолжают движение к трофею порознь.

"Манчестер Юнайтед", этим вечером выбивший из борьбы действующего победителя турнира "Челси", теперь совершит еще один выезд — к "Вулверхэмптону". "Манчестер Сити" будет ждать гостевой матч с "Суонси" из Чемпионшипа.



В двух других парах "Уотфорд" сыграет с "Кристал Пэлас", а "Миллуолл" поспорит с "Брайтоном".



Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны 15-18 марта. Их победители получат по 720 тысяч фунтов из призового фонда турнира.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Суонси — Манчестер Сити

Уотфорд — Кристал Пэлас

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Миллуолл — Брайтон