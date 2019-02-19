Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Двое фаворитов продолжают движение к трофею порознь.
"Манчестер Юнайтед", этим вечером выбивший из борьбы действующего победителя турнира "Челси", теперь совершит еще один выезд — к "Вулверхэмптону". "Манчестер Сити" будет ждать гостевой матч с "Суонси" из Чемпионшипа.
В двух других парах "Уотфорд" сыграет с "Кристал Пэлас", а "Миллуолл" поспорит с "Брайтоном".
Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны 15-18 марта. Их победители получат по 720 тысяч фунтов из призового фонда турнира.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Суонси — Манчестер Сити
Уотфорд — Кристал Пэлас
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
Миллуолл — Брайтон
19.02.2019 00:50
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Последние комментарии:
не самый легкий жребий
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Эмси снова и снова везёт с жеребьевками
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ну тут волки с трудом, но оформляют первый кубок за 100 лет. благо что соперники для этого вполне проходимые. Мс разве что в финале упрётся ,но в целом должны их нагибать.
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изи требл для КОРОЛЕЙ !!!
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А с кем играет "великий" клуб? Шо опять сам с собой...
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Слили и слили кубок пусть МЮ возиься с волками
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наконец то попалась настоящая футбольная команда в соперники, а не подобие клуба
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Как же горит у обрыганов
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Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Брайтон — Манчестер Сити
Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
Источник: http://fapl.ru/posts/68898/?c=1
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МЮ спецом топят, вновь сильный соперник, даже позубастее нынешних Арсенала с Челси будет.
А так, тащат МС конечно. Пытаются искусственно создать ауру и репутацию великого чемпиона, типа ща требл оформят, все дела, легендарные топарики и т.д. Да только кажись все без толку. Накуй никому не нужная помойка, пускай хоть все кубки выиграют
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FA и дальше прокладывает дорожку Сити к финалу
Чую что волки будут сложнее чем пушки и пенсы
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норм лысый шарлатан ротирует, что сити постоянно достаются самые донные соперники
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Опять на выезде играем, что за невезение с жеребьёвками этими.
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