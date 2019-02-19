Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии. Двое фаворитов продолжают движение к трофею порознь.

"Манчестер Юнайтед", этим вечером выбивший из борьбы действующего победителя турнира "Челси", теперь совершит еще один выезд — к "Вулверхэмптону". "Манчестер Сити" будет ждать гостевой матч с "Суонси" из Чемпионшипа.

В двух других парах "Уотфорд" сыграет с "Кристал Пэлас", а "Миллуолл" поспорит с "Брайтоном".

Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны 15-18 марта. Их победители получат по 720 тысяч фунтов из призового фонда турнира.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Суонси — Манчестер Сити
Уотфорд — Кристал Пэлас
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
Миллуолл — Брайтон


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 00:50

Количество просмотров Просмотров: 2245

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. red-end-dance 19.02.2019 02:10 # red-end-dance
    не самый легкий жребий

    (ответить)

  2. chebrec 19.02.2019 01:34 # chebrec
    Эмси снова и снова везёт с жеребьевками

    (ответить)

  3. gidro-met 19.02.2019 01:27 # gidro-met
    ну тут волки с трудом, но оформляют первый кубок за 100 лет. благо что соперники для этого вполне проходимые. Мс разве что в финале упрётся ,но в целом должны их нагибать.

    (ответить)

  4. griezmann 19.02.2019 01:19 # griezmann
    изи требл для КОРОЛЕЙ !!!

    (ответить)

  5. kojan 19.02.2019 01:12 # kojan
    А с кем играет "великий" клуб? Шо опять сам с собой...

    (ответить)

  6. chelsiukpro 19.02.2019 01:09 # chelsiukpro
    Слили и слили кубок пусть МЮ возиься с волками

    (ответить)

  7. mancunia-planet 19.02.2019 01:07 # mancunia-planet
    наконец то попалась настоящая футбольная команда в соперники, а не подобие клуба

    (ответить)

  8. lexa-arsenal 19.02.2019 01:04 # lexa-arsenal
    Как же горит у обрыганов

    (ответить)

  9. mc-od 19.02.2019 00:57 # mc-od
    Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

    Брайтон — Манчестер Сити
    Кристал Пэлас — Вулверхэмптон

    Источник: http://fapl.ru/posts/68898/?c=1

    (ответить)

  10. wolfsmensch 19.02.2019 00:56 # wolfsmensch
    МЮ спецом топят, вновь сильный соперник, даже позубастее нынешних Арсенала с Челси будет.
    А так, тащат МС конечно. Пытаются искусственно создать ауру и репутацию великого чемпиона, типа ща требл оформят, все дела, легендарные топарики и т.д. Да только кажись все без толку. Накуй никому не нужная помойка, пускай хоть все кубки выиграют

    (ответить)

  11. red-devil-4ever 19.02.2019 00:53 # red-devil-4ever
    FA и дальше прокладывает дорожку Сити к финалу
    Чую что волки будут сложнее чем пушки и пенсы

    (ответить)

  12. tvinkovod 19.02.2019 00:53 # tvinkovod
    норм лысый шарлатан ротирует, что сити постоянно достаются самые донные соперники

    (ответить)

  13. jesus33 19.02.2019 00:50 # jesus33
    Опять на выезде играем, что за невезение с жеребьёвками этими.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: