"Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж

"Лидс" был оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж за своими соперниками по Чемпионшипу.

Напомним, в прошлом месяце шпион "Лидса" был схвачен с поличным у периметра базы "Дерби", из-за чего заключительная тренировка "баранов" перед матчем с "белыми" оказалась сорвана.



Вместо того, чтобы искать оправдания, главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса провел эффектную презентацию и рассказал, что его клуб тайком следит за всеми своими соперниками по дивизиону.



Бьелса настаивал, что поступал таким образом всю свою карьеру и не видит в этом формального нарушения правил. Однако Футбольная Лига решила иначе.



Боссы Футбольной Лиги все-таки нашли в своем своде правил пункт, к которому можно притянуть это нарушение — речь идет об обязанности всех клубов соблюдать принципы "добросовестности".



Футбольная Лига наказала "Лидс" не только денежным штрафом, а также выговором и предупреждением. Дополнительно футбольные власти собираются добавить правило, запрещающее клубам шпионить за конкурентами за 72 часа до матча.