"Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж
"Лидс" был оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж за своими соперниками по Чемпионшипу.
Напомним, в прошлом месяце шпион "Лидса" был схвачен с поличным у периметра базы "Дерби", из-за чего заключительная тренировка "баранов" перед матчем с "белыми" оказалась сорвана.
Вместо того, чтобы искать оправдания, главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса провел эффектную презентацию и рассказал, что его клуб тайком следит за всеми своими соперниками по дивизиону.
Бьелса настаивал, что поступал таким образом всю свою карьеру и не видит в этом формального нарушения правил. Однако Футбольная Лига решила иначе.
Боссы Футбольной Лиги все-таки нашли в своем своде правил пункт, к которому можно притянуть это нарушение — речь идет об обязанности всех клубов соблюдать принципы "добросовестности".
Футбольная Лига наказала "Лидс" не только денежным штрафом, а также выговором и предупреждением. Дополнительно футбольные власти собираются добавить правило, запрещающее клубам шпионить за конкурентами за 72 часа до матча.
18.02.2019 22:35
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