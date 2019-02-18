Гюндоган: "Сити" должен выиграть Лигу Чемпионов, чтобы войти в элиту"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда обязательно должна выиграть Лигу Чемпионов, чтобы достичь истинного величия.

В прошлом сезоне "горожане" завоевали титул Премьер-Лиги с рекордными 100 очками. В этой кампании "Сити" имеет все шансы стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионское звание в Англии.



Однако Гюндоган считает, что этого мало, и хочет расширить успех на европейскую арену.



"В последние годы мы получили много опыта в Лиге Чемпионов — не всегда положительного, конечно".



"Мы должны выиграть ее минимум единожды. Каждый клуб, каждая команда, каждый игрок хотели бы поднять этот трофей".



"Каждый год конкуренция так высока, поэтому твои шансы никогда не бывают высоки, но одной команде все равно удается выигрывать Лигу Чемпионов год за годом".



"Если ты хочешь войти в международную элиту, как клуб и игрок, ты должен завоевать этот трофей", — сообщил Гюндоган официальному веб-сайту УЕФА.