У "Тоттенхэма" снова возникли проблемы с переездом на новый стадион

Переезд "Тоттенхэма" на новый стадион был отложен минимум до апреля из-за выхода "Кристал Пэлас" в 1/4 финала Кубка Англии.

Из-за опасений насчет безопасности "шпоры" решили, что дерби против "Арсенала" 2 марта они сыграют на "Уэмбли". Поэтому в качестве возможной даты переезда на новый стадион "Тоттенхэм" избрал 17 марта, когда подопечным Маурисио Почеттино предстояло сразиться с "Пэлас".



Однако накануне "орлы" одержали победу 0:2 над "Донкастером" и вышли в четвертьфинал Кубка Англии, а это означает, что теперь Премьер-Лиге придется перенести матч между "Тоттенхэмом" и "Пэлас".



Таким образом, "шпоры" не смогут сыграть на своей новой 62-тысячной арене раньше 6 апреля — на этот день запланирован матч против "Брайтона", но и он находится под угрозой переноса из-за участия "чаек" в Кубке Англии.



Все это может побудить Премьер-Лигу к тому, чтобы обязать "Тоттенхэм" доиграть свои оставшиеся домашние матчи на "Уэмбли". В таком случае Лига Чемпионов останется единственным способом для "шпор" все-таки опробовать свой новый дом уже в этом сезоне.