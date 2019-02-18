Фирмино рискует не сыграть с "Баварией"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустил заключительную тренировку своей команды перед завтрашним матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".

Выступая перед прессой в понедельник, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал лишь о том, что примет решение по Деяну Ловрену в последний момент, а потому отсутствие хорватского защитника в общей группе не стало сюрпризом.



А вот пропуск тренировки Фирмино удивил. Как сообщает Liverpool Echo, бразильского нападающего сразило вирусное заболевание.



Тренерский штаб и медики "красных" все еще надеются, что Фирмино восстановится к вечеру вторника — пускай хотя бы для того, чтобы расположиться на скамейке запасных.



Если экс-игрок "Хоффенхайма" не будет готов или будет готов недостаточно, его место в стартовом составе может занять Даниэль Старридж, который не забивает с сентября.