Фирмино рискует не сыграть с "Баварией"
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустил заключительную тренировку своей команды перед завтрашним матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".
Выступая перед прессой в понедельник, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал лишь о том, что примет решение по Деяну Ловрену в последний момент, а потому отсутствие хорватского защитника в общей группе не стало сюрпризом.
А вот пропуск тренировки Фирмино удивил. Как сообщает Liverpool Echo, бразильского нападающего сразило вирусное заболевание.
Тренерский штаб и медики "красных" все еще надеются, что Фирмино восстановится к вечеру вторника — пускай хотя бы для того, чтобы расположиться на скамейке запасных.
Если экс-игрок "Хоффенхайма" не будет готов или будет готов недостаточно, его место в стартовом составе может занять Даниэль Старридж, который не забивает с сентября.
18.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
Одна из последних возможностей старича сыграть на высочайшем уровне.
Но мля жаба душит, что за счет Фирмы, самого полезного игрока атакующей тройки.
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Да ладно
И так справятся
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бля самый критичный игрок напару с вандайком :(
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здоровья топарику
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Кто это?
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Неудачники.
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привык к испании в падлу в футбол играть теперь
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вряд ли старридж будет в основе, тут быстрее либо ориги, либо салах в роли цф
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