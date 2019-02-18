Фирмино рискует не сыграть с "Баварией"

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустил заключительную тренировку своей команды перед завтрашним матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".

Выступая перед прессой в понедельник, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал лишь о том, что примет решение по Деяну Ловрену в последний момент, а потому отсутствие хорватского защитника в общей группе не стало сюрпризом.

А вот пропуск тренировки Фирмино удивил. Как сообщает Liverpool Echo, бразильского нападающего сразило вирусное заболевание.

Тренерский штаб и медики "красных" все еще надеются, что Фирмино восстановится к вечеру вторника — пускай хотя бы для того, чтобы расположиться на скамейке запасных.

Если экс-игрок "Хоффенхайма" не будет готов или будет готов недостаточно, его место в стартовом составе может занять Даниэль Старридж, который не забивает с сентября.


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 18.02.2019 21:13 # gerrard08
    Одна из последних возможностей старича сыграть на высочайшем уровне.
    Но мля жаба душит, что за счет Фирмы, самого полезного игрока атакующей тройки.

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  2. chebrec 18.02.2019 20:34 # chebrec
    Да ладно
    И так справятся

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  3. lfcynwa 18.02.2019 20:25 # lfcynwa
    бля самый критичный игрок напару с вандайком :(

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  4. liverfun 18.02.2019 20:19 # liverfun
    здоровья топарику

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  5. silva77 18.02.2019 20:18 # silva77
    Кто это?

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  6. danny949494 18.02.2019 20:16 # danny949494
    Неудачники.

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  7. hammersmith 18.02.2019 20:04 # hammersmith
    привык к испании в падлу в футбол играть теперь

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  8. kos9k 18.02.2019 20:03 # kos9k
    вряд ли старридж будет в основе, тут быстрее либо ориги, либо салах в роли цф

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