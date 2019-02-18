"Арсенал" готов вернуться за Эвером Банегой

"Арсенал" готов вернуться за полузащитником "Севильи" Эвером Банегой по окончании этого сезона.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери является большим поклонником 30-летнего аргентинца, с которым ему довелось уже дважды поработать — не только в "Севилье", но и в "Валенсии".



Как утверждает Daily Mirror, Банега с самого начала был целью номер один Эмери для покидающего "Эмирейтс" Аарона Рэмси, однако Унаи просто не имел возможности воссоединиться с Эвером в январе, поскольку у "Арсенала" просто не было денег на траты посреди сезона.



Тем не менее, грядущим летом Эмери готов вернуться за Банегой. Однако Унаи все еще предстоит убедить боссов своего клуба, что 17 миллионов фунтов — это хорошая инвестиция в игрока, которому в июне исполняется 31.



Также грядущим летом "Арсенал" надеется обзавестись левым защитником и фланговым нападающим. Последним может стать Денис Суарес, в январе взятый "канонирами" в аренду с опцией по выкупу за 18 млн. фунтов.