Клопп: "Наши болельщики предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, а не Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что болельщики его клуба предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, нежели Лигу Чемпионов, однако он сам такого выбора делать пока не будет.
Во вторник вечером "красные" проведут первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", лучшей команды Бундеслиги шести предыдущих лет.
А еще через пять дней подопечные Клоппа сразятся с набравшим устрашающий ход "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. "Красным" нужно побеждать, чтобы не упустить инициативу в чемпионской гонке.
Среди болельщиков "Ливерпуля" популярно мнение, что Клоппу, возможно, стоило бы пожертвовать Лигой Чемпионов ради повышения шансов на первый для "красных" за 29 последних лет чемпионских титул, однако прямо сейчас Юрген к этому не готов и обещает сражаться изо всех сил на оба фронта.
"Очевидно, для всех болельщиков "Ливерпуля" Премьер-Лига важнее. Но сейчас мы играем в Лиге Чемпионов, и все вы должны ожидать, что мы будем стараться изо всех сил. Слава Богу, нам не нужно принимать такое решение сегодня. Ни сегодня, ни завтра ясности в этом плане не будет".
"Мы снова стали претендентами на трофеи, и это лучшая вещь, что мы сделали вместе. Но этого недостаточно".
"Мы сделали очень важный шаг в таких важных соревнованиях, как Премьер-Лига и Лига Чемпионов. Мы не просто участники, но претенденты, и если люди думают, что мы можем обыграть "Баварию", это многое значит. Мы должны подтвердить это".
"Пока что все складывается славно, но еще ничего не решено", — цитирует Клоппа Sky Sports.
18.02.2019 18:00
Просмотров: 1153
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мы ж не голубые скамы котрые ни могут выйти в полуфинал в своей сраной истории
(ответить)
в итоге ливерня предпочтёт либо морковку в геморрой, либо морковку за щеку...
(ответить)
эхехехехе так вот почему финал слили))))))))0
(ответить)
Так и сделают значит
(ответить)
и если люди думают, что мы можем обыграть "Баварию", это многое значит. Мы должны подтвердить это
Вперед родненькие))
(ответить)
Нужно слить ЛЧ, чтобы увеличить шансы на эйпиэл!
(ответить)
Не подскажите когда играет луверпал в Кубке Англии???
(ответить)
Естественно, обнулить счетчик позора это самая влажная мечта фанатов.
А в Европе и так все нормально уже... этим проебаным финалом люди еще лет 5 будут гордиться, а местные все 10
3
ПроебаныхФинала
3
(ответить)
Вперед родненькие
(ответить)
Дебил очкастый хотел непалено завуалировать слив лч, но не подумал, что любой здравомыслящий фан клуба АПЛ мечтает больше о победе любимого клуба именно на внутренней арене, а только потом о чашке лч. Пиздец тупарями стали все эти пеликаны
(ответить)
Я скажу одно: "Да будет так, как должно и быть!"
(ответить)
Норм намёк
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий