Клопп: "Наши болельщики предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, а не Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что болельщики его клуба предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, нежели Лигу Чемпионов, однако он сам такого выбора делать пока не будет.

Во вторник вечером "красные" проведут первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", лучшей команды Бундеслиги шести предыдущих лет.



А еще через пять дней подопечные Клоппа сразятся с набравшим устрашающий ход "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. "Красным" нужно побеждать, чтобы не упустить инициативу в чемпионской гонке.



Среди болельщиков "Ливерпуля" популярно мнение, что Клоппу, возможно, стоило бы пожертвовать Лигой Чемпионов ради повышения шансов на первый для "красных" за 29 последних лет чемпионских титул, однако прямо сейчас Юрген к этому не готов и обещает сражаться изо всех сил на оба фронта.



"Очевидно, для всех болельщиков "Ливерпуля" Премьер-Лига важнее. Но сейчас мы играем в Лиге Чемпионов, и все вы должны ожидать, что мы будем стараться изо всех сил. Слава Богу, нам не нужно принимать такое решение сегодня. Ни сегодня, ни завтра ясности в этом плане не будет".



"Мы снова стали претендентами на трофеи, и это лучшая вещь, что мы сделали вместе. Но этого недостаточно".



"Мы сделали очень важный шаг в таких важных соревнованиях, как Премьер-Лига и Лига Чемпионов. Мы не просто участники, но претенденты, и если люди думают, что мы можем обыграть "Баварию", это многое значит. Мы должны подтвердить это".



"Пока что все складывается славно, но еще ничего не решено", — цитирует Клоппа Sky Sports.