Клопп: "Наши болельщики предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, а не Лигу Чемпионов"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что болельщики его клуба предпочли бы выиграть Премьер-Лигу, нежели Лигу Чемпионов, однако он сам такого выбора делать пока не будет.

Во вторник вечером "красные" проведут первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", лучшей команды Бундеслиги шести предыдущих лет.

А еще через пять дней подопечные Клоппа сразятся с набравшим устрашающий ход "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. "Красным" нужно побеждать, чтобы не упустить инициативу в чемпионской гонке.

Среди болельщиков "Ливерпуля" популярно мнение, что Клоппу, возможно, стоило бы пожертвовать Лигой Чемпионов ради повышения шансов на первый для "красных" за 29 последних лет чемпионских титул, однако прямо сейчас Юрген к этому не готов и обещает сражаться изо всех сил на оба фронта.

"Очевидно, для всех болельщиков "Ливерпуля" Премьер-Лига важнее. Но сейчас мы играем в Лиге Чемпионов, и все вы должны ожидать, что мы будем стараться изо всех сил. Слава Богу, нам не нужно принимать такое решение сегодня. Ни сегодня, ни завтра ясности в этом плане не будет".

"Мы снова стали претендентами на трофеи, и это лучшая вещь, что мы сделали вместе. Но этого недостаточно".

"Мы сделали очень важный шаг в таких важных соревнованиях, как Премьер-Лига и Лига Чемпионов. Мы не просто участники, но претенденты, и если люди думают, что мы можем обыграть "Баварию", это многое значит. Мы должны подтвердить это".

"Пока что все складывается славно, но еще ничего не решено", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1153

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 18.02.2019 19:26 # chr1s8rown
    Мы ж не голубые скамы котрые ни могут выйти в полуфинал в своей сраной истории

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  2. kojan 18.02.2019 19:20 # kojan
    в итоге ливерня предпочтёт либо морковку в геморрой, либо морковку за щеку...

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  3. hammersmith 18.02.2019 18:46 # hammersmith
    эхехехехе так вот почему финал слили))))))))0

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  4. tot35 18.02.2019 18:42 # tot35
    Так и сделают значит

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  5. pistolero-lfc 18.02.2019 18:36 # pistolero-lfc
    и если люди думают, что мы можем обыграть "Баварию", это многое значит. Мы должны подтвердить это

    Вперед родненькие))

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  6. slash-lfc 18.02.2019 18:33 # slash-lfc
    Нужно слить ЛЧ, чтобы увеличить шансы на эйпиэл!

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  7. silva77 18.02.2019 18:31 # silva77
    Не подскажите когда играет луверпал в Кубке Англии???

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  8. highneken 18.02.2019 18:28 # highneken
    Естественно, обнулить счетчик позора это самая влажная мечта фанатов.
    А в Европе и так все нормально уже... этим проебаным финалом люди еще лет 5 будут гордиться, а местные все 10

    3
    ПроебаныхФинала
    3

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  9. firmino9 18.02.2019 18:25 # firmino9
    Вперед родненькие

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  10. rak-na-gore 18.02.2019 18:13 # rak-na-gore
    Дебил очкастый хотел непалено завуалировать слив лч, но не подумал, что любой здравомыслящий фан клуба АПЛ мечтает больше о победе любимого клуба именно на внутренней арене, а только потом о чашке лч. Пиздец тупарями стали все эти пеликаны

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  11. gunars 18.02.2019 18:05 # gunars
    Я скажу одно: "Да будет так, как должно и быть!"

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  12. rap-woiska 18.02.2019 18:05 # rap-woiska
    Норм намёк

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