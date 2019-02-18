Кристенсен подтвердил, что помышлял об уходе из "Челси" в январе

Защитник Андреас Кристенсен признался, что действительно помышлял об уходе из "Челси" в зимнее трансферное окно, но клубу удалось развеять его сомнения.

Кристенсен был основным игроком при Антонио Конте в качестве главного тренера "синих" в прошлом сезоне, но при Маурицио Сарри отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.



Последние недели и месяцы в прессе ходили слухи об интересе к 22-летнему датчанину со стороны "Барселоны", "Баварии" и "Ювентуса". В какой-то момент Андреас действительно был готов уйти из клуба, но затем передумал.



"У меня было много сомнений, но они дали ясно понять, что нуждаются во мне, поэтому мне было не так сложно принять их решение заблокировать мой уход".



"Я нахожусь в этом клубе уже много лет, и я обожаю быть здесь. Я начал задумываться о трансфере исключительно из-за дефицита игрового времени. У нас есть двое основных центральных защитников, и затем иду я. Я просто должен пользоваться своими шансами, когда их получаю".



"Мы особо не обсуждали мой возможных уход. Клуб быстро дал мне понять, что видят во мне того, кто будет играть. Конечно, это принято слышать, поэтому я просто должен продолжать работать над собой. Я лишь надеюсь, что меня будут выпускать чаще", — цитирует Кристенсена Evening Standard.