"Ливерпуль" сыграет с Фабиньо в центре обороны, если Ловрен не поправится

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что второго центрального защитника против "Баварии" сыграет Фабиньо, если Деян Ловрен не восстановится в срок.

Как известно, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "красные" будут лишены дисквалифицированного Виргила Ван Дейка и травмированного Джо Гомеса.



Что касается Ловрена, то он пропустил тренировочный сбор в Марбелье на прошлой неделе, а Клопп тогда говорил, что вынужден готовиться к домашнему матчу с "Баварией" без Деяна.



Тем не менее, шансы на восстановление 29-летнего хорвата к вечеру вторника сохраняются. В противном случае Клопп отправит в пару к Жоэлю Матипу номинального полузащитника Фабиньо.



"В случае с Деяном мне в буквальном смысле придется подождать до последней минуты, прежде чем я пойму, есть шансы или нет".



"Фабиньо? В Лиге Чемпионов, да еще и против "Баварии", не бывает просто исполнять такого рода роль, но это имеет смысл. Успех этой затеи зависит от того, как мы будем обороняться в целом".



"В игре будет много моментов, когда нам придется обороняться. Мы работали над этим, и мы очень уважаем "Баварию". У них есть все атрибуты для успеха", — цитирует Клоппа Daily Mail.