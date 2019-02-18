"Ливерпуль" сыграет с Фабиньо в центре обороны, если Ловрен не поправится
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что второго центрального защитника против "Баварии" сыграет Фабиньо, если Деян Ловрен не восстановится в срок.
Как известно, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "красные" будут лишены дисквалифицированного Виргила Ван Дейка и травмированного Джо Гомеса.
Что касается Ловрена, то он пропустил тренировочный сбор в Марбелье на прошлой неделе, а Клопп тогда говорил, что вынужден готовиться к домашнему матчу с "Баварией" без Деяна.
Тем не менее, шансы на восстановление 29-летнего хорвата к вечеру вторника сохраняются. В противном случае Клопп отправит в пару к Жоэлю Матипу номинального полузащитника Фабиньо.
"В случае с Деяном мне в буквальном смысле придется подождать до последней минуты, прежде чем я пойму, есть шансы или нет".
"Фабиньо? В Лиге Чемпионов, да еще и против "Баварии", не бывает просто исполнять такого рода роль, но это имеет смысл. Успех этой затеи зависит от того, как мы будем обороняться в целом".
"В игре будет много моментов, когда нам придется обороняться. Мы работали над этим, и мы очень уважаем "Баварию". У них есть все атрибуты для успеха", — цитирует Клоппа Daily Mail.
18.02.2019 16:00
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вперде, хоронить Лгбтпульку!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий