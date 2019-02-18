Анонс матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"

Ромелу Лукаку и Давид Луис В понедельник вечером в противостоянии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определится последний четвертьфиналист Кубка Англии.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:30 Онлайн-трансляция

Победитель этого матча станет вторым фаворитом Кубка Англии, после "Манчестер Сити". Все остальные большие команды досрочно сошли с дистанции.

И для "Челси", и для "Юнайтед" Кубок Англии имеет колоссальное значение. "Синие" являются действующим победителем турнира, вдобавок Маурицио Сарри за свою тренерскую карьеру еще не держал в руках трофеев. Для Оле Гуннара Сульшера же это возможность повысить свои шансы на постоянный контракт с "красными дьяволами".

- Это будет 14-я встреча "Челси" и "Юнайтед" в Кубке Англии. "Синим" сопутствовал успех во всех четырех последних, включая прошлогодний финал.

- "Юнайтед" проиграл три из пяти последних матчей Кубка Англии против "Челси" на "Стэмфорд Бридж", победив 3:5 в сезоне 1997/98 и 0:2 в 1998/99.

- "Челси" может стать первой командой, которая сможет выбить "Юнайтед" из Кубка Англии пять раз подряд.

- "Юнайтед" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Челси" с учетом всех соревнований, включая ни одного из девяти крайних.

- "Юнайтед" выбивал действующего обладателя Кубка Англии 10 раз — больше всех в истории турнира. Последний раз "дьяволы" делали это в сезоне 2011/12, пустив под откос "Манчестер Сити".

- "Челси" надеется выйти в четвертьфинал Кубка Англии четвертый сезон подряд. "Синие" были в финале в прошлом году и в позапрошлом.

- "Юнайтед" может достичь четвертьфинальной стадии Кубка Англии пятый сезон подряд. Последний раз "дьяволам" удавалось подобное в 1962-1966 годах.

"Челси" устроит фитнес-тест для полузащитника Рубена Лофтус-Чика. В старт может вернуться левый защитник Маркос Алонсо, пропустивший выезд к "Мальме" посреди недели.

"Юнайтед" будет лишен Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, которые получили небольшие травмы против ПСЖ в Лиге Чемпионов. Антонио Валенсия и Маттео Дармиан также остаются вне игры. На появление с первых минут надеются Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.


Метки анонс матча, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 15:15

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Последние комментарии:




  1. sexophone 18.02.2019 16:05 # sexophone
    В старт может вернуться левый защитник Маркос Алонсо - нет, только не это

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  2. bezviz 18.02.2019 16:02 # bezviz
    на Мосту е6ать скам это уже традишионал, изи катка и все выходящее еже с ними, 2-0 на классе и опыте

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  3. jappstamm 18.02.2019 16:00 # jappstamm
    Надеюсь сегодня МЮ отскочит на 96 минуте с левого пенальти+ забьет Лукаку

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  4. brown-ale 18.02.2019 15:57 # brown-ale
    Грузите хату на проход МЮ. Челси в Швеции был наполовину мертвый, а тут и подавно облажается.

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  5. lampard78 18.02.2019 15:56 # lampard78
    - "Юнайтед" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Челси" с учетом всех соревнований, включая ни одного из девяти крайних.


    Прям сука пальцы бы ломал тем, кто пишет "крайних" вместо "последних". С какой блд стороны крайних?? Литературных таджиков что ли набрали новости писать?

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  6. shmanisa 18.02.2019 15:55 # shmanisa
    Кого-то сегодня выеб..ут. Как какую-то жену брата Гигса.

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  7. mancunia-planet 18.02.2019 15:51 # mancunia-planet
    хз хз, но хотелось бы разыбошыть это епучее синее ведро ноль один

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  8. jesus33 18.02.2019 15:48 # jesus33
    Откуда: Кызыл-кия Киргизия

    Болеет за: ЛФК

    Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/

    Как я и говорил.
    За СИТИ болеют белые европейцы, а за портовых обрыганов - всякая азиатская таджико срань.

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  9. chr1s8rown 18.02.2019 15:47 # chr1s8rown
    Победили б щити.был б за вас ! А так за карточек и треш.

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  10. jesus33 18.02.2019 15:41 # jesus33
    • 42-х летний испанец Карлос дель Серро Гранде назначен арбитром на матч Лиги Чемпионов против «Шальке».

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  11. rak-na-gore 18.02.2019 15:39 # rak-na-gore
    Проход пенсов, как не крути, ведь проход то чист после шестьноль

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  12. superglor 18.02.2019 15:37 # superglor
    Сити Челси 6:0
    Сити МЮ 6:1

    Челси МЮ 0:1

    Наши пригородные соседушки хоть и сосалки что надо но все равно чуть посильнее синего высерного мешка, не должны опозорить гордое имя Манчестера.

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  13. martingor 18.02.2019 15:33 # martingor
    Безвиз тебя точно твой пьяный папаша тебя имел в жопу по ночам в своем гараже и видно папаша болел за Ливерпуль вот в тебе и закралась детская обида за разорванную сраку и ты как слышишь слово Ливерпуль то сразу вспоминаешь папин ЧЛЕН в своей сраке

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  14. spartan 18.02.2019 15:30 # spartan
    просто Шеснолси

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  15. staryi-eblan 18.02.2019 15:27 # staryi-eblan
    "Ремнант" хороший фильм, атмосферный. Правда реализация недокачала, недоработок много.

    Челси:Мю 1:2 (или 2:3). У Синяков нехилый кризис, поэтому не потянут сечу

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  16. golokante 18.02.2019 15:25 # golokante
    Я в старом Тбилиси пью ркацители и честно говоря похуй, кто победит. Настолько здесь охуенно, ребятушки.

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  17. griezmann 18.02.2019 15:23 # griezmann
    1 Манчестер Сити 27 65

    Источник: http://fapl.ru/posts/68888/

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  18. rj1992 18.02.2019 15:23 # rj1992
    Разъебем!

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