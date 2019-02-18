Анонс матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"

В понедельник вечером в противостоянии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определится последний четвертьфиналист Кубка Англии.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:30 Онлайн-трансляция



Победитель этого матча станет вторым фаворитом Кубка Англии, после "Манчестер Сити". Все остальные большие команды досрочно сошли с дистанции.



И для "Челси", и для "Юнайтед" Кубок Англии имеет колоссальное значение. "Синие" являются действующим победителем турнира, вдобавок Маурицио Сарри за свою тренерскую карьеру еще не держал в руках трофеев. Для Оле Гуннара Сульшера же это возможность повысить свои шансы на постоянный контракт с "красными дьяволами".



- Это будет 14-я встреча "Челси" и "Юнайтед" в Кубке Англии. "Синим" сопутствовал успех во всех четырех последних, включая прошлогодний финал.



- "Юнайтед" проиграл три из пяти последних матчей Кубка Англии против "Челси" на "Стэмфорд Бридж", победив 3:5 в сезоне 1997/98 и 0:2 в 1998/99.



- "Челси" может стать первой командой, которая сможет выбить "Юнайтед" из Кубка Англии пять раз подряд.



- "Юнайтед" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Челси" с учетом всех соревнований, включая ни одного из девяти крайних.



- "Юнайтед" выбивал действующего обладателя Кубка Англии 10 раз — больше всех в истории турнира. Последний раз "дьяволы" делали это в сезоне 2011/12, пустив под откос "Манчестер Сити".



- "Челси" надеется выйти в четвертьфинал Кубка Англии четвертый сезон подряд. "Синие" были в финале в прошлом году и в позапрошлом.



- "Юнайтед" может достичь четвертьфинальной стадии Кубка Англии пятый сезон подряд. Последний раз "дьяволам" удавалось подобное в 1962-1966 годах.



"Челси" устроит фитнес-тест для полузащитника Рубена Лофтус-Чика. В старт может вернуться левый защитник Маркос Алонсо, пропустивший выезд к "Мальме" посреди недели.



"Юнайтед" будет лишен Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, которые получили небольшие травмы против ПСЖ в Лиге Чемпионов. Антонио Валенсия и Маттео Дармиан также остаются вне игры. На появление с первых минут надеются Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.