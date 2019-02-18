Анонс матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"
В понедельник вечером в противостоянии "Челси" и "Манчестер Юнайтед" определится последний четвертьфиналист Кубка Англии.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:30 Онлайн-трансляция
Победитель этого матча станет вторым фаворитом Кубка Англии, после "Манчестер Сити". Все остальные большие команды досрочно сошли с дистанции.
И для "Челси", и для "Юнайтед" Кубок Англии имеет колоссальное значение. "Синие" являются действующим победителем турнира, вдобавок Маурицио Сарри за свою тренерскую карьеру еще не держал в руках трофеев. Для Оле Гуннара Сульшера же это возможность повысить свои шансы на постоянный контракт с "красными дьяволами".
- Это будет 14-я встреча "Челси" и "Юнайтед" в Кубке Англии. "Синим" сопутствовал успех во всех четырех последних, включая прошлогодний финал.
- "Юнайтед" проиграл три из пяти последних матчей Кубка Англии против "Челси" на "Стэмфорд Бридж", победив 3:5 в сезоне 1997/98 и 0:2 в 1998/99.
- "Челси" может стать первой командой, которая сможет выбить "Юнайтед" из Кубка Англии пять раз подряд.
- "Юнайтед" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Челси" с учетом всех соревнований, включая ни одного из девяти крайних.
- "Юнайтед" выбивал действующего обладателя Кубка Англии 10 раз — больше всех в истории турнира. Последний раз "дьяволы" делали это в сезоне 2011/12, пустив под откос "Манчестер Сити".
- "Челси" надеется выйти в четвертьфинал Кубка Англии четвертый сезон подряд. "Синие" были в финале в прошлом году и в позапрошлом.
- "Юнайтед" может достичь четвертьфинальной стадии Кубка Англии пятый сезон подряд. Последний раз "дьяволам" удавалось подобное в 1962-1966 годах.
"Челси" устроит фитнес-тест для полузащитника Рубена Лофтус-Чика. В старт может вернуться левый защитник Маркос Алонсо, пропустивший выезд к "Мальме" посреди недели.
"Юнайтед" будет лишен Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, которые получили небольшие травмы против ПСЖ в Лиге Чемпионов. Антонио Валенсия и Маттео Дармиан также остаются вне игры. На появление с первых минут надеются Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.
18.02.2019 15:15
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Последние комментарии:
В старт может вернуться левый защитник Маркос Алонсо - нет, только не это
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на Мосту е6ать скам это уже традишионал, изи катка и все выходящее еже с ними, 2-0 на классе и опыте
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Надеюсь сегодня МЮ отскочит на 96 минуте с левого пенальти+ забьет Лукаку
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Грузите хату на проход МЮ. Челси в Швеции был наполовину мертвый, а тут и подавно облажается.
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- "Юнайтед" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Челси" с учетом всех соревнований, включая ни одного из девяти крайних.
Прям сука пальцы бы ломал тем, кто пишет "крайних" вместо "последних". С какой блд стороны крайних?? Литературных таджиков что ли набрали новости писать?
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Кого-то сегодня выеб..ут. Как какую-то жену брата Гигса.
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хз хз, но хотелось бы разыбошыть это епучее синее ведро ноль один
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Откуда: Кызыл-кия Киргизия
Болеет за: ЛФК
Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/
Как я и говорил.
За СИТИ болеют белые европейцы, а за портовых обрыганов - всякая азиатская таджико срань.
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Победили б щити.был б за вас ! А так за карточек и треш.
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• 42-х летний испанец Карлос дель Серро Гранде назначен арбитром на матч Лиги Чемпионов против «Шальке».
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Проход пенсов, как не крути, ведь проход то чист после шестьноль
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Сити Челси 6:0
Сити МЮ 6:1
Челси МЮ 0:1
Наши пригородные соседушки хоть и сосалки что надо но все равно чуть посильнее синего высерного мешка, не должны опозорить гордое имя Манчестера.
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Безвиз тебя точно твой пьяный папаша тебя имел в жопу по ночам в своем гараже и видно папаша болел за Ливерпуль вот в тебе и закралась детская обида за разорванную сраку и ты как слышишь слово Ливерпуль то сразу вспоминаешь папин ЧЛЕН в своей сраке
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просто Шеснолси
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"Ремнант" хороший фильм, атмосферный. Правда реализация недокачала, недоработок много.
Челси:Мю 1:2 (или 2:3). У Синяков нехилый кризис, поэтому не потянут сечу
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Я в старом Тбилиси пью ркацители и честно говоря похуй, кто победит. Настолько здесь охуенно, ребятушки.
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1 Манчестер Сити 27 65
Источник: http://fapl.ru/posts/68888/
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Разъебем!
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