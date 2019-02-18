Киммих считает "Ливерпуль" фаворитом противостояния с "Баварией"
Защитник "Баварии" Йозуа Киммих назвал "Ливерпуль" фаворитом противостояния с его командой в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.
В данный момент "Бавария", приучившая людей к своему уверенному лидерству в Бундеслиге, занимает только второе место в таблице, потерпев уже четыре поражения в этом сезоне.
Киммих признает, что сейчас его команда не является той грозной силой, что прежде — особенно на фоне "Ливерпуля", который всерьез настроился завоевать свой первый за 29 последних лет чемпионский титул в собственной лиге.
"Ливерпуль" является фаворитом. Они проиграли только один матч в лиге за весь сезон и пропустили только 15 голов. Если же вы посмотрите на нас, мы не так стабильны, как в прежние времена".
"Это шанс для нас вырасти, найти новый путь к успеху. Мы близки к "Боруссии", мы в четверьфинале Кубка Германии, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Поэтому не все так плохо. Но нам нужно улучшить свой игровой стиль, прежде чем мы сможем сравнивать себя с лучшими командами Европы", — сообщил Киммих The Telegraph.
18.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
Да вы достали. Шансы равны как и всегда. В лч может все может решить один момент
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Ну рты октрыли уже, это позитивный знак
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должны без проблем выносить эту помйку
баварка как и пеп шарлотан это личные сучки топа
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Джошуа или Йозуа?
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50/50
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