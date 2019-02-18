Киммих считает "Ливерпуль" фаворитом противостояния с "Баварией"

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих назвал "Ливерпуль" фаворитом противостояния с его командой в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

В данный момент "Бавария", приучившая людей к своему уверенному лидерству в Бундеслиге, занимает только второе место в таблице, потерпев уже четыре поражения в этом сезоне.



Киммих признает, что сейчас его команда не является той грозной силой, что прежде — особенно на фоне "Ливерпуля", который всерьез настроился завоевать свой первый за 29 последних лет чемпионский титул в собственной лиге.



"Ливерпуль" является фаворитом. Они проиграли только один матч в лиге за весь сезон и пропустили только 15 голов. Если же вы посмотрите на нас, мы не так стабильны, как в прежние времена".



"Это шанс для нас вырасти, найти новый путь к успеху. Мы близки к "Боруссии", мы в четверьфинале Кубка Германии, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Поэтому не все так плохо. Но нам нужно улучшить свой игровой стиль, прежде чем мы сможем сравнивать себя с лучшими командами Европы", — сообщил Киммих The Telegraph.