Киммих считает "Ливерпуль" фаворитом противостояния с "Баварией"

Йозуа Киммих Защитник "Баварии" Йозуа Киммих назвал "Ливерпуль" фаворитом противостояния с его командой в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

В данный момент "Бавария", приучившая людей к своему уверенному лидерству в Бундеслиге, занимает только второе место в таблице, потерпев уже четыре поражения в этом сезоне.

Киммих признает, что сейчас его команда не является той грозной силой, что прежде — особенно на фоне "Ливерпуля", который всерьез настроился завоевать свой первый за 29 последних лет чемпионский титул в собственной лиге.

"Ливерпуль" является фаворитом. Они проиграли только один матч в лиге за весь сезон и пропустили только 15 голов. Если же вы посмотрите на нас, мы не так стабильны, как в прежние времена".

"Это шанс для нас вырасти, найти новый путь к успеху. Мы близки к "Боруссии", мы в четверьфинале Кубка Германии, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Поэтому не все так плохо. Но нам нужно улучшить свой игровой стиль, прежде чем мы сможем сравнивать себя с лучшими командами Европы", — сообщил Киммих The Telegraph.


Метки Бавария, Киммих, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 18.02.2019 15:57 # firmino9
    Да вы достали. Шансы равны как и всегда. В лч может все может решить один момент

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  2. mrjingles 18.02.2019 15:46 # mrjingles
    Ну рты октрыли уже, это позитивный знак

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  3. blackdreamer 18.02.2019 15:12 # blackdreamer
    должны без проблем выносить эту помйку
    баварка как и пеп шарлотан это личные сучки топа

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  4. edvinman-utd 18.02.2019 15:08 # edvinman-utd
    Джошуа или Йозуа?

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  5. chebrec 18.02.2019 15:02 # chebrec
    50/50

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