Шакири предвкушает противостояние с "Баварией"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири признался, что с большим нетерпением ожидает встречу со своей бывшей командой "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Уже во вторник "Бавария" прибудет на "Энфилд", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Ранее в своей карьере Джердан провел два с половиной года в Мюнхене, поэтому предстоящий матч, а также ответный, будут иметь для него повышенное значение.

"Я был очень рад жеребьевке, потому что я хотел сыграть против "Баварии", против своих старых партнеров по команде, против своей старой команды".

"Я провел там удивительное время. Мы выиграли кучу трофеев, включая Лигу Чемпионов. У нас была лучшая команда, что когда-либо была у "Баварии".

"Выиграть так много трофеев — это удивительное ощущение. Я сохранил так много замечательных воспоминаний и никогда их не забуду".

"Я очень предвкушаю ответный матч, мы постараемся выиграть в Мюнхене с моей командой", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Бавария, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 14:25

Количество просмотров Просмотров: 744

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. udaff 18.02.2019 14:52 # udaff
    Ну что ж, удачи Ливерпулю. На сколько я слышал, то в наличии кадровые проблемы в обороне. Будет интересно посмотреть.

    (ответить)

  2. leon-britton 18.02.2019 14:31 # leon-britton
    Удачно фото подобрали. С таким же выражением лица Шакири будет принимать на лицо семяизвержение от фрицев сегодня вечером. Скриньте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: