Шакири предвкушает противостояние с "Баварией"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири признался, что с большим нетерпением ожидает встречу со своей бывшей командой "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Уже во вторник "Бавария" прибудет на "Энфилд", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Ранее в своей карьере Джердан провел два с половиной года в Мюнхене, поэтому предстоящий матч, а также ответный, будут иметь для него повышенное значение.



"Я был очень рад жеребьевке, потому что я хотел сыграть против "Баварии", против своих старых партнеров по команде, против своей старой команды".



"Я провел там удивительное время. Мы выиграли кучу трофеев, включая Лигу Чемпионов. У нас была лучшая команда, что когда-либо была у "Баварии".



"Выиграть так много трофеев — это удивительное ощущение. Я сохранил так много замечательных воспоминаний и никогда их не забуду".



"Я очень предвкушаю ответный матч, мы постараемся выиграть в Мюнхене с моей командой", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".