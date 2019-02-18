Шакири предвкушает противостояние с "Баварией"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири признался, что с большим нетерпением ожидает встречу со своей бывшей командой "Баварией" в Лиге Чемпионов.
Уже во вторник "Бавария" прибудет на "Энфилд", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Ранее в своей карьере Джердан провел два с половиной года в Мюнхене, поэтому предстоящий матч, а также ответный, будут иметь для него повышенное значение.
"Я был очень рад жеребьевке, потому что я хотел сыграть против "Баварии", против своих старых партнеров по команде, против своей старой команды".
"Я провел там удивительное время. Мы выиграли кучу трофеев, включая Лигу Чемпионов. У нас была лучшая команда, что когда-либо была у "Баварии".
"Выиграть так много трофеев — это удивительное ощущение. Я сохранил так много замечательных воспоминаний и никогда их не забуду".
"Я очень предвкушаю ответный матч, мы постараемся выиграть в Мюнхене с моей командой", — сообщил Шакири официальному веб-сайту "Ливерпуля".
18.02.2019 14:25
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Последние комментарии:
Ну что ж, удачи Ливерпулю. На сколько я слышал, то в наличии кадровые проблемы в обороне. Будет интересно посмотреть.
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Удачно фото подобрали. С таким же выражением лица Шакири будет принимать на лицо семяизвержение от фрицев сегодня вечером. Скриньте.
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