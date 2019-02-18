Бин Салман опроверг слухи насчет покупки "Юнайтед"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг слухи о своем намерении приобрести "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд в английской прессе появилась информация, что бин Салман ведет активные переговоры с семейством Глэйзеров, владеющим клубом с "Олд Траффорд".



Сообщалось, что 33-летний принц готов заплатить за "красных дьяволов" 3.8 миллиарда фунтов — колоссальную сумму для футбола и одновременно ничтожную долю от состояния своей семьи, управляющей целой страной.



Однако сегодня министр Турки Абдулла Аль-Шабанах, отвечающий за работу со СМИ в королевстве, опроверг эти слухи.



"Слухи о намерении наследного принца Мухаммеда бин Салмана приобрести "Манчестер Юнайтед" являются совершенно ложными", — гласит заявление Аль-Шабанаха.