Бин Салман опроверг слухи насчет покупки "Юнайтед"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг слухи о своем намерении приобрести "Манчестер Юнайтед".
В минувший уикенд в английской прессе появилась информация, что бин Салман ведет активные переговоры с семейством Глэйзеров, владеющим клубом с "Олд Траффорд".
Сообщалось, что 33-летний принц готов заплатить за "красных дьяволов" 3.8 миллиарда фунтов — колоссальную сумму для футбола и одновременно ничтожную долю от состояния своей семьи, управляющей целой страной.
Однако сегодня министр Турки Абдулла Аль-Шабанах, отвечающий за работу со СМИ в королевстве, опроверг эти слухи.
"Слухи о намерении наследного принца Мухаммеда бин Салмана приобрести "Манчестер Юнайтед" являются совершенно ложными", — гласит заявление Аль-Шабанаха.
18.02.2019 13:00
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Последние комментарии:
Хм, зачем ему эта красная помойка? Адекватный чел
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"Вы что ебанутые? Зачем мне этот быдло клуб со старым сараем?", — гласит заявление Аль-Шабанаха.
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(((((((((((
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Да ну их нах
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хахаххаа значит гнить скаму)))
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> Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг
> министр Турки Абдулла Аль-Шабанах, отвечающий за работу со СМИ в королевстве, опроверг
так кто опроверг то))
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В итоге купит Челси и пригласят Зидана вместо Сарри
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само собой нахуя ему этот середняк
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Аль-Шабанах
крутая кликуха
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значит купит, а эта статья для местных даунов )
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Поссал на Кожана и ему подобных лошков
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