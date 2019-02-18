Бин Салман опроверг слухи насчет покупки "Юнайтед"

Мухаммед бин Салман Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг слухи о своем намерении приобрести "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд в английской прессе появилась информация, что бин Салман ведет активные переговоры с семейством Глэйзеров, владеющим клубом с "Олд Траффорд".

Сообщалось, что 33-летний принц готов заплатить за "красных дьяволов" 3.8 миллиарда фунтов — колоссальную сумму для футбола и одновременно ничтожную долю от состояния своей семьи, управляющей целой страной.

Однако сегодня министр Турки Абдулла Аль-Шабанах, отвечающий за работу со СМИ в королевстве, опроверг эти слухи.

"Слухи о намерении наследного принца Мухаммеда бин Салмана приобрести "Манчестер Юнайтед" являются совершенно ложными", — гласит заявление Аль-Шабанаха.


Метки бин Салман, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1186

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Последние комментарии:




  1. sexophone 18.02.2019 14:15 # sexophone
    Хм, зачем ему эта красная помойка? Адекватный чел

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  2. gerrard08 18.02.2019 13:55 # gerrard08
    "Вы что ебанутые? Зачем мне этот быдло клуб со старым сараем?", — гласит заявление Аль-Шабанаха.

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  3. chebrec 18.02.2019 13:51 # chebrec
    (((((((((((

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  4. mancunia-planet 18.02.2019 13:48 # mancunia-planet
    Да ну их нах

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  5. bezviz 18.02.2019 13:37 # bezviz
    хахаххаа значит гнить скаму)))

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  6. largo-winch 18.02.2019 13:34 # largo-winch
    > Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман опроверг
    > министр Турки Абдулла Аль-Шабанах, отвечающий за работу со СМИ в королевстве, опроверг

    так кто опроверг то))

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  7. rj1992 18.02.2019 13:32 # rj1992
    В итоге купит Челси и пригласят Зидана вместо Сарри

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  8. blackdreamer 18.02.2019 13:23 # blackdreamer
    само собой нахуя ему этот середняк

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  9. keita 18.02.2019 13:12 # keita
    Аль-Шабанах

    крутая кликуха

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  10. mu-fc 18.02.2019 13:10 # mu-fc
    значит купит, а эта статья для местных даунов )

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  11. mikkiynwa 18.02.2019 13:07 # mikkiynwa
    Поссал на Кожана и ему подобных лошков

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