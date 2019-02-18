Зидан открыт к работе с "Челси"

Зинедин Зидан Бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан открыт к работе с "Челси", но имеет ряд требований.

В последние недели Маурицио Сарри дал немало поводов "синим" задуматься о смене главного тренера. Фаворитом на место итальянского специалиста называется как раз Зидан, который находится без работы с конца прошлого сезона.

По информации The Sun, Зидан готов принять "Челси" из рук Сарри в конце этого сезона или грядущим летом, однако лондонский клуб должен удовлетворить три его запроса.

Во-первых, Зидан хочет заключить новый контракт с плеймейкером Эденом Азаром, сколько бы это ни стоило.

Во-вторых, Зинедин потребует 200 миллионов фунтов на укрепление состава. В-третьих, Зидан хочет иметь свое слово в вопросах комплектации состава и продления контрактов, чем сейчас в клубе занимается исключительно Марина Грановская.



Метки Зидан, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 12:15

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  1. chebrec 18.02.2019 13:50 # chebrec
    Ничего себе

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  2. sausage 18.02.2019 13:46 # sausage
    С такими условиями с Конте уже могли бы второй чемпик оформить и ЛЧ в придачу.

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  3. artu-19 18.02.2019 13:03 # artu-19
    Если назначат, это будет означать, что Челси хочет выйти на уровень выше. Было бы норм

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  4. blackdreamer 18.02.2019 12:57 # blackdreamer
    норм физрука поменяют на другова
    лысый еще тот лошара без купленых судей в реале нихуя сделать не мог

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  5. kalei 18.02.2019 12:56 # kalei
    На Робенна похож))

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  6. aliabiev 18.02.2019 12:34 # aliabiev
    The Sun, конечно, но было бы красиво. "Отказать" МЮ когда те были на 6м месте, чтоб пойти в Челси которые на 5м

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  7. largo-winch 18.02.2019 12:33 # largo-winch
    По информации The Sun, Шестьнольси сегодня победит Маншестьер Юнайтед со счётом 2-0

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  8. lampard78 18.02.2019 12:30 # lampard78
    Было бы неплохо.

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  9. cezar 18.02.2019 12:24 # cezar
    Я за!
    Но можно еще эти же требования в контракт Сарри дописать..., без первого пункта!

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  10. martingor 18.02.2019 12:23 # martingor
    Грановская хорошо отсасывает Абрамке так что он на это не пойдет разве что Зидан тоже отсосет у Абрамки впрочем синяя помойка и есть помойка и место обитания пососунчиков таких как безмозг

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  11. edvinman-utd 18.02.2019 12:19 # edvinman-utd
    Нет нет только не это.

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