Зидан открыт к работе с "Челси"
Бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан открыт к работе с "Челси", но имеет ряд требований.
В последние недели Маурицио Сарри дал немало поводов "синим" задуматься о смене главного тренера. Фаворитом на место итальянского специалиста называется как раз Зидан, который находится без работы с конца прошлого сезона.
По информации The Sun, Зидан готов принять "Челси" из рук Сарри в конце этого сезона или грядущим летом, однако лондонский клуб должен удовлетворить три его запроса.
Во-первых, Зидан хочет заключить новый контракт с плеймейкером Эденом Азаром, сколько бы это ни стоило.
Во-вторых, Зинедин потребует 200 миллионов фунтов на укрепление состава. В-третьих, Зидан хочет иметь свое слово в вопросах комплектации состава и продления контрактов, чем сейчас в клубе занимается исключительно Марина Грановская.
18.02.2019 12:15
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Последние комментарии:
Ничего себе
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С такими условиями с Конте уже могли бы второй чемпик оформить и ЛЧ в придачу.
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Если назначат, это будет означать, что Челси хочет выйти на уровень выше. Было бы норм
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норм физрука поменяют на другова
лысый еще тот лошара без купленых судей в реале нихуя сделать не мог
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На Робенна похож))
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The Sun, конечно, но было бы красиво. "Отказать" МЮ когда те были на 6м месте, чтоб пойти в Челси которые на 5м
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По информации The Sun, Шестьнольси сегодня победит Маншестьер Юнайтед со счётом 2-0
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Было бы неплохо.
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Я за!
Но можно еще эти же требования в контракт Сарри дописать..., без первого пункта!
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Грановская хорошо отсасывает Абрамке так что он на это не пойдет разве что Зидан тоже отсосет у Абрамки впрочем синяя помойка и есть помойка и место обитания пососунчиков таких как безмозг
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Нет нет только не это.
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