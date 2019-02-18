Бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан открыт к работе с "Челси", но имеет ряд требований.

В последние недели Маурицио Сарри дал немало поводов "синим" задуматься о смене главного тренера. Фаворитом на место итальянского специалиста называется как раз Зидан, который находится без работы с конца прошлого сезона.



По информации The Sun, Зидан готов принять "Челси" из рук Сарри в конце этого сезона или грядущим летом, однако лондонский клуб должен удовлетворить три его запроса.



Во-первых, Зидан хочет заключить новый контракт с плеймейкером Эденом Азаром, сколько бы это ни стоило.



Во-вторых, Зинедин потребует 200 миллионов фунтов на укрепление состава. В-третьих, Зидан хочет иметь свое слово в вопросах комплектации состава и продления контрактов, чем сейчас в клубе занимается исключительно Марина Грановская.