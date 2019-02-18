Лингард и Мартиаль должны вернуться к матчу с "Ливерпулем"
Атакующие игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Мартиаль должны вернуться в строй раньше, чем ожидалось — уже к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в предстоящий уикенд.
Напомним, в проигранном со счетом 0:2 матче Лиги Чемпионов против ПСЖ в прошлый вторник Лингард получил травму задней поверхности бедра, тогда как у Мартиаля возникли проблемы с пахом.
Выступая перед прессой в минувшую пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что оба игрока пропустят от двух до трех недель.
Однако Daily Mirror удалось узнать от своих источников в "Юнайтед", что повреждения Джесси и Антони не так серьезны, как казалось на первый взгляд. Тот и другой могут сыграть уже против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.
При этом матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник вечером Лингарду и Мартиалю все-таки придется пропустить. Ожидается, что их места в стартовом составе займут Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.
18.02.2019 11:00
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Повезло пенсам. Хотя, всяко может быть.
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