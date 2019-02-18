Лингард и Мартиаль должны вернуться к матчу с "Ливерпулем"

Атакующие игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Мартиаль должны вернуться в строй раньше, чем ожидалось — уже к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в предстоящий уикенд.

Напомним, в проигранном со счетом 0:2 матче Лиги Чемпионов против ПСЖ в прошлый вторник Лингард получил травму задней поверхности бедра, тогда как у Мартиаля возникли проблемы с пахом.



Выступая перед прессой в минувшую пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что оба игрока пропустят от двух до трех недель.



Однако Daily Mirror удалось узнать от своих источников в "Юнайтед", что повреждения Джесси и Антони не так серьезны, как казалось на первый взгляд. Тот и другой могут сыграть уже против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.



При этом матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник вечером Лингарду и Мартиалю все-таки придется пропустить. Ожидается, что их места в стартовом составе займут Алексис Санчес и Ромелу Лукаку.