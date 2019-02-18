Жиру призвал "Челси" сплотиться вокруг Сарри

Нападающий "Челси" Оливье Жиру призвал партнеров по команде сплотиться вокруг своего наставника Маурицио Сарри.

Ближайшая неделя-две могут стать определяющими для дальнейшей судьбы Сарри на "Стэмфорд Бридж". Под Маурицио вовсю раскачивается кресло, а к его методам работы появились большие вопросы.



В преддверии важнейшего матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии Жиру выразил поддержку итальянскому специалисту, заявив, что сейчас не время для паники.



"Мне всегда приходилось иметь дело с давлением на протяжении всей моей карьеры. Я участвовал в больших матчах на клубном уровне и международном уровне, и в такого рода моменты вы должны сплотиться, думать сообща и оставаться на позитиве".



"Наше положение оставляет желать лучшего, но впереди у нас большие матчи. Мы хотим преуспеть в абсолютно каждом соревновании, поэтому матч против "Юнайтед" будет чрезвычайно важен. Нам нужно набрать ход и оставаться верными себе, поэтому мы предвкушаем этот матч".



"Мы не переживаем насчет своей ситуации. Убежден, "Юнайтед" еще будет терять очки в лиге. Мы уверены в себе и хотим продолжать в том же духе с хорошим настроем".



"Я знаю, что нашего тренера критикуют, но у меня нет никакого ощущения, что его могут уволить. Мне особо нечего сказать по этому поводу. Все мы едины, персонал и команда. Мы хотим смотреть вперед и сохранять позитивный настрой. Вот и все. Мы идем одним путем, к одним и тем же целям", — цитирует Жиру The Telegraph.