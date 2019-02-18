Затруднения Сарри напоминает Дзоле первый сезон Гвардиолы в "Сити"

Джанфранко Дзола, ассистент главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, сравнил возникшие у своего босса затруднения с затруднениями Хосепа Гвардиолы в первом сезоне в "Манчестер Сити".

После смены календарного года "синие" растеряли свою форму и опустились за пределы топ-4 Премьер-Лиги. "Челси" продолжает борьбу на трех фронтах, но под Сарри вовсю раскачивается кресло.



В этот период Маурицио вынужден яростно защищать свой стиль футбола, однако это не означает, что итальянец не пытается изменить кое-какие вещи. Эта ситуация напоминает Дзоле о Гвардиоле, который остался без трофеев в своем первом сезоне в "Сити".



"Откуда вы знаете, что мы не делаем никаких изменений? Мы регулируем некоторые вещи, без изменения того, куда мы хотим двигаться. Направление всегда остается прежним".



"Два года назад вы, вероятно, задавали те же вопросы Пепу Гвардиоле. Помню, мы спрашивал его: "А в этот раз ты продолжишь играть из обороны?"



"И я помню, что Пеп отвечал: "Это не обсуждается, это часть моей игры. Я знаю, что пройду этот сложный момент, я не изменюсь", — цитирует Дзолу Sky Sports.