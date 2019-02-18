Моуриньо может представить себя в Лиге 1
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что открыт к идее поработать во французской Лиге 1.
Моуриньо, один из самых титулованных тренеров в истории футбола, находится без клуба с декабря, когда он был уволен после двух с половиной лет работы в "Юнайтед".
Помимо Англии и родной Португалии, Жозе также довелось поработать в Испании и Италии. Моуриньо чувствует, что теперь ему, возможно, стоит попробовать нечто новое.
"Я могу представить себя в качестве тренера в Лиге 1. Я тот, кому довелось поработать в четырех разных странах. Мне нравится знакомиться с другими культурами. Работа в новом чемпионата была бы великолепным опытом".
"Пока что я никуда не спешу, я стараюсь проводить больше времен со своей семьей и друзьями. Я спокойно подыскиваю правильную возможность, чтобы вернуться в футбол".
"Думаю, я буду расслаблен на протяжении января, февраля и марта, но дальше оставаться без работы будет сложнее", — сообщил Моуриньо beIN Sports.
18.02.2019 07:00
Просмотров: 414
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если Тухляк не сможет выиграть ЛЧ в этом году, то да здравствует моур в ПСЖ !
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий