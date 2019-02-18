Моуриньо может представить себя в Лиге 1

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что открыт к идее поработать во французской Лиге 1.

Моуриньо, один из самых титулованных тренеров в истории футбола, находится без клуба с декабря, когда он был уволен после двух с половиной лет работы в "Юнайтед".

Помимо Англии и родной Португалии, Жозе также довелось поработать в Испании и Италии. Моуриньо чувствует, что теперь ему, возможно, стоит попробовать нечто новое.

"Я могу представить себя в качестве тренера в Лиге 1. Я тот, кому довелось поработать в четырех разных странах. Мне нравится знакомиться с другими культурами. Работа в новом чемпионата была бы великолепным опытом".

"Пока что я никуда не спешу, я стараюсь проводить больше времен со своей семьей и друзьями. Я спокойно подыскиваю правильную возможность, чтобы вернуться в футбол".

"Думаю, я буду расслаблен на протяжении января, февраля и марта, но дальше оставаться без работы будет сложнее", — сообщил Моуриньо beIN Sports.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2019 07:00

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  1. tigerpool 18.02.2019 07:21 # tigerpool
    Если Тухляк не сможет выиграть ЛЧ в этом году, то да здравствует моур в ПСЖ !

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