Гиггз: "Ван Галь сказал, что уступит мне свое место через три года"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что бывший главный тренер "красных дьяволов" Луи Ван Галь планировал сделать его своим преемником на "Олд Траффорд".

Завершив свою карьеру — правда, игровую — одновременно с сэром Алексом Фергюсоном в 2013 году, Гиггз стал ассистировать Дэвиду Мойесу, который не продержался в "Юнайтед" и полного сезона.



При этом Райан остался в клубе после увольнения Мойеса и следующие два года был помощником Ван Галя. По словам нынешнего рулевого сборной Уэльса, руководство "Юнайтед" не давало ему никаких гарантий насчет позиции главного тренера, однако Луи именно его видел своим преемником.



"Нет, клуб ничего не обещал мне. Скорее, это озвучил Луи. Вы же знаете Луи. Он сказал Эду Вудворду: "Я отработаю главным тренером три года, а затем уступлю свое место Райану". Типичный Луи".



"Никто и никогда не давал мне никаких обещаний. Я не думаю, что был готов к этой работе, когда закончил играть, но после периода работа с Луи я чувствовал себя более чем готовым. Знаю, для "Юнайтед" из этого ничего не вышло, но для меня Луи был великолепен, потому что он был мне учителем", — сообщил Гиггз The Guardian.