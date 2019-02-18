Неймар может помешать Азару перейти в "Реал"

Шансы "Челси" сохранить своего лучшего игрока Эдена Азара могут зависеть от того, удастся ли "Реалу" приобрести Неймара у ПСЖ.

За последний год Азар сделал огромное количество намеков на уход из "Челси", но одновременно Эден дал понять, что "Реал" — единственный клуб, ради которого он готов покинуть "Стэмфорд Бридж".



Таким образом, если Азару не удастся перейти в клуб своей мечты, у "синих" появятся все шансы заключить новый контракт с 28-летним бельгийцем, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.



Переход Азара в "Реал" в свою очередь зависит от того, сможет ли Королевский клуб вернуть в Ла Лигу Неймара. Экс-игрок "Барселоны" видится "сливочным" более лакомой и звездной целью, нежели Эден.



По информации The Times, Неймар через своих представителей дал понять, что ему было бы интересно присоединиться к "Реалу". Нежелание бразильца оставаться в тени Килиана Мбаппе и вероятные проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей могут только поспособствовать сделке.



Издание добавляет, что покупка Неймара может обойтись "Реалу" в близкую к 200 миллионам фунтов сумму. Потянуть еще и трансфер Азара в одно окно испанский гранд просто не в состоянии.