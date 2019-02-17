Гвардиола упрекнул "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул "Манчестер Юнайтед" за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Накануне вечером "горожане" комфортно оформили выход в 1/4 финала Кубка Англии, разгромив "Ньюпорт" со счетом 1:4. Гвардиола смог найти правильные слова, чтобы настроить своих подопечных на матч против команды из четвертого дивизиона.
Пользуясь случаем, Гвардиола упрекнул соседей из Манчестера. По мнению каталонца, "Юнайтед" подошел к проигранному матчу с ПСЖ с самоуверенностью и нежеланием подстраиваться под обстоятельства.
"Мы участвуем в четырех соревнованиях, и каждый матч совершенно разный. Ты играешь с соперником из Лиги Два, затем играешь в Лиге Чемпионов".
"Ты должен адаптироваться и менять свой подход в зависимости от матча. Это имеет большое значение для развития команды".
"Большая ошибка — думать, что ты лучше, чем кто-либо. Такая ошибка случилась, когда все восхищались "Юнайтед" и говорили, что они "лучше ПСЖ". Но вы видели, что произошло. Ты должен сохранять спокойствие и быть хорошо подготовленным", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
17.02.2019 23:00
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Последние комментарии:
Большая ошибка — думать, что ты лучше, чем кто-либо. Такая ошибка случилась, когда все восхищались "Юнайтед" и говорили, что они "лучше ПСЖ". Но вы видели, что произошло. Ты должен сохранять спокойствие и быть хорошо подготовленным", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Упрекнул журналистов, но Миха сделал свое грязное дело
Источник: http://fapl.ru/posts/68875/?c=1
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Пукнуть в сторону скама считается благородным поступком:)
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Открывал рот бы если бы обыграл ПСЖ а МЮ проиграл бы Ньюпорту
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Дурак шоль?
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поссал на ручного щенка соСафа
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как же я рад, что не только у лысого пердак полыхает от великого МЮ, а и ещё у некоторых.
забрызгали ядом уже все мониторы и гаджеты.
Оле, вперёд.
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тибе не понять лысый физрук..наш герой супер тренер ольга лукое сделаит наш мю чимпионом
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