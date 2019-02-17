Гвардиола упрекнул "Юнайтед"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул "Манчестер Юнайтед" за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "горожане" комфортно оформили выход в 1/4 финала Кубка Англии, разгромив "Ньюпорт" со счетом 1:4. Гвардиола смог найти правильные слова, чтобы настроить своих подопечных на матч против команды из четвертого дивизиона.

Пользуясь случаем, Гвардиола упрекнул соседей из Манчестера. По мнению каталонца, "Юнайтед" подошел к проигранному матчу с ПСЖ с самоуверенностью и нежеланием подстраиваться под обстоятельства.

"Мы участвуем в четырех соревнованиях, и каждый матч совершенно разный. Ты играешь с соперником из Лиги Два, затем играешь в Лиге Чемпионов".

"Ты должен адаптироваться и менять свой подход в зависимости от матча. Это имеет большое значение для развития команды".

"Большая ошибка — думать, что ты лучше, чем кто-либо. Такая ошибка случилась, когда все восхищались "Юнайтед" и говорили, что они "лучше ПСЖ". Но вы видели, что произошло. Ты должен сохранять спокойствие и быть хорошо подготовленным", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2090

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Последние комментарии:




  1. aliabiev 17.02.2019 23:54 # aliabiev
    Большая ошибка — думать, что ты лучше, чем кто-либо. Такая ошибка случилась, когда все восхищались "Юнайтед" и говорили, что они "лучше ПСЖ". Но вы видели, что произошло. Ты должен сохранять спокойствие и быть хорошо подготовленным", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

    Упрекнул журналистов, но Миха сделал свое грязное дело
    Источник: http://fapl.ru/posts/68875/?c=1

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  2. liverpool1892est 17.02.2019 23:49 # liverpool1892est
    Пукнуть в сторону скама считается благородным поступком:)

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  3. vandersexxx 17.02.2019 23:34 # vandersexxx
    Открывал рот бы если бы обыграл ПСЖ а МЮ проиграл бы Ньюпорту

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  4. mancunia-planet 17.02.2019 23:21 # mancunia-planet
    Дурак шоль?

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  5. jack-willsher 17.02.2019 23:20 # jack-willsher
    поссал на ручного щенка соСафа

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  6. manutd-20champ 17.02.2019 23:19 # manutd-20champ
    как же я рад, что не только у лысого пердак полыхает от великого МЮ, а и ещё у некоторых.
    забрызгали ядом уже все мониторы и гаджеты.
    Оле, вперёд.

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  7. frisby 17.02.2019 23:04 # frisby
    тибе не понять лысый физрук..наш герой супер тренер ольга лукое сделаит наш мю чимпионом

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