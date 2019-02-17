Гвардиола упрекнул "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул "Манчестер Юнайтед" за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "горожане" комфортно оформили выход в 1/4 финала Кубка Англии, разгромив "Ньюпорт" со счетом 1:4. Гвардиола смог найти правильные слова, чтобы настроить своих подопечных на матч против команды из четвертого дивизиона.



Пользуясь случаем, Гвардиола упрекнул соседей из Манчестера. По мнению каталонца, "Юнайтед" подошел к проигранному матчу с ПСЖ с самоуверенностью и нежеланием подстраиваться под обстоятельства.



"Мы участвуем в четырех соревнованиях, и каждый матч совершенно разный. Ты играешь с соперником из Лиги Два, затем играешь в Лиге Чемпионов".



"Ты должен адаптироваться и менять свой подход в зависимости от матча. Это имеет большое значение для развития команды".



"Большая ошибка — думать, что ты лучше, чем кто-либо. Такая ошибка случилась, когда все восхищались "Юнайтед" и говорили, что они "лучше ПСЖ". Но вы видели, что произошло. Ты должен сохранять спокойствие и быть хорошо подготовленным", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.