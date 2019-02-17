Ник Поуп может заменить Чеха в "Арсенале"

"Арсенал" рассматривает голкипера "Бернли" Ника Поупа на замену Петру Чеху, который завершает игровую карьеру в конце этого сезона.

Месяц назад 36-летний Чех, по ходу этого сезона лишившийся статуса первого номера "канониров", положил конец слухам насчет своего будущего, объявив о своем решении повесить перчатки на гвоздь в мае.



Таким образом, приобретение голкипера для конкуренции с Берндом Лено становится одной из задач для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери на грядущее лето. По информации The Sun, лондонский клуб обратил свое внимание на 26-летнего Поупа.



В прошлом сезоне Ник совершил настоящий прорыв в своем развитии. Поуп не только стал основным голкипером "Бернли", но и смог поехать со сборной Англии на Чемпионат Мира в России.



В июле Поуп пошел на жертву ради своего клуба, досрочно завершив отпуск, чтобы помочь "бордовым" в квалификации Лиги Европы. Однако в первом же матче Ник получил тяжелую травму плеча.



Поскольку Том Хитон на тот момент тоже был травмирован, "Бернли" был вынужден приобрести Джо Харта у "Манчестер Сити". Недавно Ник вернулся в строй и обнаружил, что теперь является только третьим голкипером команды Шона Дайча.



Обладая опытнейшими Хитоном и Хартом, Дайч со спокойной душой может позволить себе отпустить Поупа. Ожидается, что суммы в 10 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Ника.