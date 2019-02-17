Антонио Валенсия может перейти в "Вест Хэм"

Готовящийся к расставанию с "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продлить свою карьеру в Премьер-Лиге, если перейдет грядущим летом в "Вест Хэм".

Этот сезон складывается неудачно для Валенсии, который из-за проблем со здоровьем и плохой формы сыграл лишь пять матчей в Премьер-Лиге.



Ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт своего капитана, и Антонио сможет уйти из "Юнайтед" свободным агентом.



33-летнего эквадорца уже сватают в различные европейские клубы, однако Daily Mail сообщает, что "Вест Хэм" может предложить Валенсии задержаться в Премьер-Лиге.



Сделают ли "молотобойцы" свое предложение Антонио, зависит от того, останется ли в клубе на следующий сезон Пабло Сабалета, который на год старше Валенсии.



По слухам, Сабалета собирается повесить бутсы на гвоздь и вернуться в свой бывший клуб "Манчестер Сити" на неигровую роль.