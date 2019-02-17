Антонио Валенсия может перейти в "Вест Хэм"

Антонио Валенсия Готовящийся к расставанию с "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продлить свою карьеру в Премьер-Лиге, если перейдет грядущим летом в "Вест Хэм".

Этот сезон складывается неудачно для Валенсии, который из-за проблем со здоровьем и плохой формы сыграл лишь пять матчей в Премьер-Лиге.

Ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" не будет продлевать истекающий в конце сезона контракт своего капитана, и Антонио сможет уйти из "Юнайтед" свободным агентом.

33-летнего эквадорца уже сватают в различные европейские клубы, однако Daily Mail сообщает, что "Вест Хэм" может предложить Валенсии задержаться в Премьер-Лиге.

Сделают ли "молотобойцы" свое предложение Антонио, зависит от того, останется ли в клубе на следующий сезон Пабло Сабалета, который на год старше Валенсии.

По слухам, Сабалета собирается повесить бутсы на гвоздь и вернуться в свой бывший клуб "Манчестер Сити" на неигровую роль.


Метки Валенсия, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Сабалета

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 540

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 17.02.2019 22:40 # makeewadim
    Крутой игрок!Проиграет пару лет на должном уровне, спокойно. Главное в мотивированный клуб перейти.

    (ответить)

  2. chebrec 17.02.2019 21:07 # chebrec
    Норм варик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: