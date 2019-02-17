Венгер: "Уход Рэмси — потеря для "Арсенала"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" могут пожалеть о своем решении отпустить полузащитника Аарона Рэмси из клуба.

Напомним, в начале этого сезона "Арсенал" внезапно отозвал свое предложение для Рэмси о новом контракте, хотя Аарон, по собственному признанию, был готов связать свое будущее с "канонирами".



Ранее в феврале было объявлено, что 28-летний валлиец уже заключил предварительный контракт с "Ювентусом", куда перейдет свободным агентом по окончании сезона и где станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



Несмотря на свои регулярные проблемы со здоровьем, Рэмси был важным игроком для Венгера на протяжении 10 лет их совместной работы. В этот период Аарон завоевал три Кубка Англии, забив два победных гола в финалах, поэтому Арсен может оценить, какую потерю понесет "Арсенал".



"Это будет большая потеря для "Арсенала". Должен сказать, это интересный переход для Рэмси. Он тот игрок, который великолепен при подключении в атаку. Его главное качество — это способность удерживать мяч для финального паса, а также он совершает интересные рывки из глубины".



"В наше время можно найти не так много игроков, которые могут делать рывки из полузащиты без мяча. Это будет интересное приобретение для "Ювентуса", — цитирует Венгера Sky Sports.