"Юнайтед" предложит Де Хеа контракт стоимостью 90 миллионов фунтов
"Манчестер Юнайтед" готов предложить своему голкиперу Давиду Де Хеа контракт с самой высокой базовой зарплатой в истории Премьер-Лиги.
В данный момент "красные дьяволы" выбирают нового постоянного главного тренера и ищут подходящего специалиста на создаваемую должность спортивного директора, однако продление сотрудничества с Де Хеа является не менее важной задачей для исполнительного директора Эда Вудворда.
Как стало известно The Times, Вудворд готов подтвердить статус Де Хеа как лидера команды и одного из лучших голкиперов в мире. На "Олд Траффорд" согласны с тем, что лучший игрок команды четырех из пяти предыдущих сезонов заслужил свою награду.
По информации издания, Давид получит на рассмотрение пятилетний контракт гарантированной стоимостью свыше 90 млн. фунтов. Таким образом, базовая зарплата Де Хеа, без учета всевозможных бонусов, составит около 350 тыс. фунтов в неделю.
Таким образом, по гарантированному окладу 28-летний испанец, если подпишет новый контракт, опередит Месута Озила из "Арсенала" и своих одноклубников Поля Погба с Алексисом Санчесом.
17.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
нормально фапловские люмпены бомбят от МЮ
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АХАХАХХАХАХАХА
Как же горят фанаты Ливепуля, спасибо что даете поводы для улыбок, вы мои любимые))
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До сих пор ору с Ёзила и Санчоса! Самые бестолковые игроки своих клубов, абсолютно не нужные и при этом имеют самые большие лички в апл)))
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пиздец даже кариус лучше этого нестабильного днища
наверное тренд разводить мешок на бабло
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по пути санчеса идет, заслужил подоить маню, отдав ему лучшие годы
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Пздц е6анутое руководство мю, нафиг столько платить посредственному киперу. Сами себе яму выкопали распиарив эту дырку...
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Как обычно, только из-за денег все идут в команду.
Зато, мешки все остальные, но не МЮ))))
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Это большая ошибка. Когда придет время продлевать контракт с Погба или Рашфордом, они потребуют все 700к.
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Пришел к успеху пацан. Теперь можно отдохнуть, Манчестер как раз лучший для этого вариант
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постойте а как же некая особенная днк мю про которую сульшер
сказки рассказывал? так дегей тока ради денег как и все наёмники, которым насрать как клуб называется - лишь бы платили ахеренное бабло. неудивительно ибо по другому и не остался бы в помойке которая борется за зону лч
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похер, заслужил, тут как бы спорить не о чем. а вот псину эту чилийскую продавать надо
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Лол, нафига, все равно никому не нужен, после провала на ЧМ.
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вот и новый "Санчес" подъехал:)
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Вообще пофик сколько, главное, что Давид надолго остаётся.
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заслужил без сомнения, лучший вратарь мира на данный момент
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