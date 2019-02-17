"Юнайтед" предложит Де Хеа контракт стоимостью 90 миллионов фунтов

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" готов предложить своему голкиперу Давиду Де Хеа контракт с самой высокой базовой зарплатой в истории Премьер-Лиги.

В данный момент "красные дьяволы" выбирают нового постоянного главного тренера и ищут подходящего специалиста на создаваемую должность спортивного директора, однако продление сотрудничества с Де Хеа является не менее важной задачей для исполнительного директора Эда Вудворда.

Как стало известно The Times, Вудворд готов подтвердить статус Де Хеа как лидера команды и одного из лучших голкиперов в мире. На "Олд Траффорд" согласны с тем, что лучший игрок команды четырех из пяти предыдущих сезонов заслужил свою награду.

По информации издания, Давид получит на рассмотрение пятилетний контракт гарантированной стоимостью свыше 90 млн. фунтов. Таким образом, базовая зарплата Де Хеа, без учета всевозможных бонусов, составит около 350 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, по гарантированному окладу 28-летний испанец, если подпишет новый контракт, опередит Месута Озила из "Арсенала" и своих одноклубников Поля Погба с Алексисом Санчесом.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2439

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tvinkovod 17.02.2019 20:44 # tvinkovod
    нормально фапловские люмпены бомбят от МЮ

    (ответить)

  2. jappstamm 17.02.2019 20:26 # jappstamm
    АХАХАХХАХАХАХА
    Как же горят фанаты Ливепуля, спасибо что даете поводы для улыбок, вы мои любимые))

    (ответить)

  3. fc-oil 17.02.2019 20:23 # fc-oil
    До сих пор ору с Ёзила и Санчоса! Самые бестолковые игроки своих клубов, абсолютно не нужные и при этом имеют самые большие лички в апл)))

    (ответить)

  4. blackdreamer 17.02.2019 20:11 # blackdreamer
    пиздец даже кариус лучше этого нестабильного днища
    наверное тренд разводить мешок на бабло

    (ответить)

  5. liverfun 17.02.2019 19:57 # liverfun
    по пути санчеса идет, заслужил подоить маню, отдав ему лучшие годы

    (ответить)

  6. chelsea88 17.02.2019 19:35 # chelsea88
    Пздц е6анутое руководство мю, нафиг столько платить посредственному киперу. Сами себе яму выкопали распиарив эту дырку...

    (ответить)

  7. vitalyn3109 17.02.2019 19:24 # vitalyn3109
    Как обычно, только из-за денег все идут в команду.
    Зато, мешки все остальные, но не МЮ))))

    (ответить)

  8. brown-ale 17.02.2019 19:24 # brown-ale
    Это большая ошибка. Когда придет время продлевать контракт с Погба или Рашфордом, они потребуют все 700к.

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 17.02.2019 19:20 # pistolero-lfc
    Пришел к успеху пацан. Теперь можно отдохнуть, Манчестер как раз лучший для этого вариант

    (ответить)

  10. frisby 17.02.2019 19:13 # frisby
    постойте а как же некая особенная днк мю про которую сульшер
    сказки рассказывал? так дегей тока ради денег как и все наёмники, которым насрать как клуб называется - лишь бы платили ахеренное бабло. неудивительно ибо по другому и не остался бы в помойке которая борется за зону лч

    (ответить)

  11. van-der-slav 17.02.2019 19:11 # van-der-slav
    похер, заслужил, тут как бы спорить не о чем. а вот псину эту чилийскую продавать надо

    (ответить)

  12. role-playin 17.02.2019 19:08 # role-playin
    Лол, нафига, все равно никому не нужен, после провала на ЧМ.

    (ответить)

  13. alexomck 17.02.2019 19:07 # alexomck
    вот и новый "Санчес" подъехал:)

    (ответить)

  14. mancunia-planet 17.02.2019 19:03 # mancunia-planet
    Вообще пофик сколько, главное, что Давид надолго остаётся.

    (ответить)

  15. osivori 17.02.2019 19:03 # osivori
    заслужил без сомнения, лучший вратарь мира на данный момент

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: