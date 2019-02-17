"Юнайтед" предложит Де Хеа контракт стоимостью 90 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов предложить своему голкиперу Давиду Де Хеа контракт с самой высокой базовой зарплатой в истории Премьер-Лиги.

В данный момент "красные дьяволы" выбирают нового постоянного главного тренера и ищут подходящего специалиста на создаваемую должность спортивного директора, однако продление сотрудничества с Де Хеа является не менее важной задачей для исполнительного директора Эда Вудворда.



Как стало известно The Times, Вудворд готов подтвердить статус Де Хеа как лидера команды и одного из лучших голкиперов в мире. На "Олд Траффорд" согласны с тем, что лучший игрок команды четырех из пяти предыдущих сезонов заслужил свою награду.



По информации издания, Давид получит на рассмотрение пятилетний контракт гарантированной стоимостью свыше 90 млн. фунтов. Таким образом, базовая зарплата Де Хеа, без учета всевозможных бонусов, составит около 350 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, по гарантированному окладу 28-летний испанец, если подпишет новый контракт, опередит Месута Озила из "Арсенала" и своих одноклубников Поля Погба с Алексисом Санчесом.