Атмосфера в "Юнайтед" напоминает Погба о "Классе 92"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что нынешняя атмосфера внутри команды напоминает ему о славных временах "Класса 92".

Сменив уволенного Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в декабре, Оле Гуннар Сульшер пока потерпел лишь одно поражение — 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в минувший вторник.



Сульшер улучшил не только результаты, но и качество игры и атмосферу в раздевалке. Погба чувствует, словно "Юнайтед" вернулся к своим традициям — в том числе к традиции смело доверять молодым игрокам.



"Я стараюсь использовать свой опыт на благо более молодых игроков, потому что мне довелось сыграть на Чемпионате Мира, я участвовал в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы".



"Поэтому я стараюсь передать это парням. Такова культура этого клуба, культура поколения Бекхэма, Скоулза, Батта, Гари Невилла. Когда ты приходишь из академии, ты хочешь играть за первую команду и достигать больших целей".



"Сейчас у нас есть Маркус Рэшфорд, все еще очень молодой, но талантливый и первоклассный игрок. Он, я и Джесси Лингард играем вместе уже кучу лет".



"Однажды я услышал фразу о том, что для этого клуба "нет возраста". Если ты готов играть за команду и проявлять себя, то возраст действительно не важен для молодых игроков. Таков "Манчестер Юнайтед". Здесь тебе дают шансы".



"Здесь молодые игроки имеют возможность прийти и проявить себя, вырастая в игроков топ-уровня в первой команде", — сообщил Погба в интервью The Sun.