Венгер до сих пор не определился с новой работой

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что все еще находится в ожидании правильной возможности, чтобы вернуться в футбол.

Лишь в начале февраля издание The Times сообщало, что у Венгера есть на руках четыре предложения о работе, в том числе от ПСЖ, который готов сделать Арсена своим спортивным директором.



Утверждалось, что 69-летний француз, отдыхающий после расставания с "Арсеналом" в конце прошлого сезона, может вернуться к работе в течение одного месяца, однако Арсен до сих пор не определился.



"Мое будущее неизвестно, в том числе для меня самого. Я вполне честен с вами. Я наслаждаюсь повседневной жизнью и в последнее время много путешествую".



"Я убежден, что в наше время спорт несет в себе громадную ответственность в мировом масштабе. Спорт — это не только звезды, но и ценности", — цитирует Венгера The Independent.