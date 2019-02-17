Венгер до сих пор не определился с новой работой

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что все еще находится в ожидании правильной возможности, чтобы вернуться в футбол.

Лишь в начале февраля издание The Times сообщало, что у Венгера есть на руках четыре предложения о работе, в том числе от ПСЖ, который готов сделать Арсена своим спортивным директором.

Утверждалось, что 69-летний француз, отдыхающий после расставания с "Арсеналом" в конце прошлого сезона, может вернуться к работе в течение одного месяца, однако Арсен до сих пор не определился.

"Мое будущее неизвестно, в том числе для меня самого. Я вполне честен с вами. Я наслаждаюсь повседневной жизнью и в последнее время много путешествую".

"Я убежден, что в наше время спорт несет в себе громадную ответственность в мировом масштабе. Спорт — это не только звезды, но и ценности", — цитирует Венгера The Independent.


Метки Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 17.02.2019 17:33 # manutd-20champ
    та нах это старое полено кому-то нужен

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  2. brown-ale 17.02.2019 17:31 # brown-ale
    Он просто ждет, пока старая освободится. Такими темпами недолго осталось.

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  3. van-der-slav 17.02.2019 17:12 # van-der-slav
    Да иди к пенсам, долго не поработаешь зато много заработаешь

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