Скоулз: "Сульшер заслуживает возглавить МЮ на постоянной основе"

Главный тренер "Олдхэма" Пол Скоулз считает, что Оле Гуннар Сульшер заслуживает стать рулевым "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

Безоговорочное поражение 0:2 от ПСЖ в Лиге Чемпионов несколько испортило то впечатление, которое производили "красные дьяволы" на протяжении двух месяцев при Сульшере.



Однако Скоулз призывает не брать этот результат в расчет. Пол убежден, что его бывший партнер по "Юнайтед" сделал достаточно для постоянного контракта.



"Я вообще не вижу никаких проблем к его назначению, учитывая то, что он сделал в предыдущих 11 матчах. Знаю, теперь люди начнут задавать вопросы, потому что он проиграл матч, но ведь это ПСЖ".



"Такое может произойти даже с самым опытным тренером в мире, потому что ПСЖ — команда топ-уровня. Думаю, исходя из того, что он сделал, он определенно заслуживает шанса", — цитирует Скоулза Daily Mail.