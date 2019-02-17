Хаманн уверен, что "Ливерпуль" способен обыграть "Баварию" и без Ван Дейка

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что отсутствие Виргила Ван Дейка в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" не станет большой проблемой для "красных".

Как известно, лидер обороны "Ливерпуля" пропустит матч на "Энфилде" в следующий вторник из-за дисквалификации. Однако Хаманн убежден, что "Бавария" сейчас не так сильна, как в предыдущие годы, и будет иметь большие проблемы против атакующего трио "красных".



"То, что "Ливерпуль" играет первый матч дома, не является таким уж неудобством. Я думаю, для "Баварии" будет чересчур, если в ответном матче им потребуется отыгрываться. Я высоко оцениваю шансы "Ливерпуля" забить в Мюнхене".



"Когда Ван Дейк вернется в ответном матче, я не думаю, что "Бавария" сможет забить три-четыре гола. Думаю, "Бавария" хочет создать задел на ответный матч, и они не могут позволить себе проиграть на "Энфилде".



"Они должны стремиться к результату, который не заставит их побеждать дома. Если им придется взламывать оборону во главе с Ван Дейком, то все мы знаем, какой ущерб на контратаках может причинить тройка нападения "Ливерпуля".



"Бавария" далека от своей лучшей формы, хотя они очень опытны. Они обладают рядом самых заметных игроков в истории немецкого футбола, обладают победителями Лиги Чемпионов и Чемпионата Мира".



"Баварии" нужно надеяться, что они подтянут свою игру, однако "Ливерпуль" — не тот соперник, которого они надеялись получить. Это, наверное, самый суровый жребий из числа вторых команд".



"Ливерпуль" сильно выступает в Премьер-Лиге. Они провели пару средних матчей после Нового года, но против "Борнмута" они вернулись в колею".



"В данный момент времени "Бавария" уязвима. Даже в матчах, когда они контролируют игру, он многое позволяют сопернику и много пропускают", — сообщил Хаманн Liverpool Echo.