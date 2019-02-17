Дзола убежден, что у "Челси" есть характер и лидеры

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола не считает, что "синим" не хватает характера и лидеров.

В последние недели "Челси" очень нестабилен в своей игре и результатах, завершив сокрушительными поражениями выезды к "Манчестер Сити" и "Борнмуту" в рамках Премьер-Лиги.



Существует мнение, что нынешний "Челси" является слишком мягкотелой и бесхарактерной командой, которая капитулирует при первых же трудностях, однако Дзола убежден, что у "синих" есть лидеры вроде Марселя Десайи и Джона Терри, с которыми делил раздевалку сам Джанфранко.



"Я убежден в этом. Здесь другие люди, но тоже большие и сильные личности, и в этом они похожи".



"Думаю, этот коллектив, как и коллектив моего времени, не любит проигрывать. Может быть, он показывают это иначе, поэтому было бы неправильно делать такого рода сравнения. Я убежден, что мы не были рады тому, как проиграли "Сити", и мы отреагировали на это победой над "Мальме".



"Было бы хорошо, если бы мы реагировали командой, а не отдельными игроками. Против "Сити" мы, увы, реагировали индивидуально. Там были игроки, которые брали на себя ответственность и пытались изменить ситуацию самостоятельно".



"Однако мы создаем здесь такую философию, которая обязывает нас реагировать всех вместе. Недостаточно, чтобы лишь один игрок брал мяч и пытался обойти двух соперников. Мы не так стремимся выигрывать свои матчи".



"Я не верю, что этому коллективу все равно. Им не все равно. Им просто необходимо это понимание, как работать сообща", — цитирует Дзолу Sky Sports.