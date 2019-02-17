Ходжсон становится старейшим тренером в истории Премьер-Лиги

Сегодня Рой Ходжсон из "Кристал Пэлас" превратится в старейшего главного тренера, когда-либо работавшего с клубом Премьер-Лиги.

Ходжсон тренирует "орлов" с сентября 2017, когда он принял кризисную команду из рук Франка Де Бура и достаточно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, финишировав на 11-й позиции, в трех очках от попавшего в Лигу Европы "Бернли".



В этой кампании "Пэлас" тоже вовлечен в борьбу за выживание, однако на "Селхерст Парк" надеются, что колоссальный опыт Ходжсона их вновь выручит.



В воскресенье, когда "орлы" проведут матч 5-го раунда Кубка Англии против "Донкастера", Ходжсон станет старейшим тренером в эру Премьер-Лиги — 71 год и 192 дня. Ранее обойдя по футбольному долголетию сэра Алекса Фергюсона, теперь Рой покорит и достижение сэра Бобби Робсона.



С каждым своим последующим матчем Ходжсон будет только обновлять собственный рекорд. Уходить на пенсию Рой пока даже не планирует — его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2020 года.