Мане рассказал о своей мотивации на Лигу Чемпионов

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поражение от "Реала" в мае мотивирует его команду, чтобы снова достичь финала Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне "красные" были очень близки к своему первому трофею при Юргене Клоппе, однако класс, опыт и хитрость позволили "Реалу" забрать кубок Лиги Чемпионов третий раз подряд.

На пути к тому финалу "Реал" выбил из борьбы "Баварию", с которой "Ливерпуль" как раз столкнется уже в первом раунде плей-офф этого розыгрыша турнира. Мане обещает сделать все возможное, чтобы превзойти немецкого гранда.

"Тогда "Бавария" была очень сильна, но "Реал" оказался сильнее — к сожалению, мы тоже это почувствовали в финале. Теперь мы столкнулись лицом к лицу с "Баварией" уже в первом после группового этапа раунде".

"Прошлый сезон показал, что финал Лиги Чемпионов — это всегда встреча двух исключительных команд. Для меня было мечтой сыграть в финале Лиги Чемпионов. Теперь я лишь хочу снова туда выйти и выиграть его!" — сообщил Мане Bild.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мане

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 12:00

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  1. manutd-20champ 17.02.2019 12:55 # manutd-20champ
    черный ловрен

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  2. blackdreamer 17.02.2019 12:41 # blackdreamer
    этот сезон без проблем
    хуерыга кариус сгниёт в арендах

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  3. lancerlancer1 17.02.2019 12:36 # lancerlancer1
    и проебать его

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