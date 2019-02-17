Мане рассказал о своей мотивации на Лигу Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поражение от "Реала" в мае мотивирует его команду, чтобы снова достичь финала Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне "красные" были очень близки к своему первому трофею при Юргене Клоппе, однако класс, опыт и хитрость позволили "Реалу" забрать кубок Лиги Чемпионов третий раз подряд.



На пути к тому финалу "Реал" выбил из борьбы "Баварию", с которой "Ливерпуль" как раз столкнется уже в первом раунде плей-офф этого розыгрыша турнира. Мане обещает сделать все возможное, чтобы превзойти немецкого гранда.



"Тогда "Бавария" была очень сильна, но "Реал" оказался сильнее — к сожалению, мы тоже это почувствовали в финале. Теперь мы столкнулись лицом к лицу с "Баварией" уже в первом после группового этапа раунде".



"Прошлый сезон показал, что финал Лиги Чемпионов — это всегда встреча двух исключительных команд. Для меня было мечтой сыграть в финале Лиги Чемпионов. Теперь я лишь хочу снова туда выйти и выиграть его!" — сообщил Мане Bild.