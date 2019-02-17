Агуэро жаждет выиграть все четыре трофея

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что мечтает выиграть все четыре доступных его команде трофея в этом сезоне.

По состоянию на конец зимы "горожане" по лучшей разнице мячей лидируют в Премьер-Лиге, ожидают противостояния с "Шальке-04" в 1/8 финала Кубка Лиги, готовятся к финалу Кубка Лиги против "Челси" в следующее воскресенье, а накануне уверенно вышли в четвертьфинал Кубка Англии.



Агуэро, который выступает за "Сити" с 2011 года, видит в этом историческую возможность. Аргентинский бомбардир хочет сделать то, что прежде не удавалось никому.



"Когда ты достигаешь этой стадии сезона, сохраняя возможность выиграть все четыре трофея, это означает, что ты выступаешь хорошо".



"И я желаю, чтобы это произошло. Я амбициозен, и ты всегда должен стремиться к большим целям".



"Знаю, прежде это не удавалось никому, и я бы хотел войти в историю. Кроме того, я хочу стать тем, кто забивал голы во всех финалах. Я рассматриваю "Сити" как команду, которая способна выиграть все — и в этом наш вызов", — сообщил Агуэро Daily Mirror.