ПСЖ хочет купить Гендузи у "Арсенала"

Своей отличной игрой в дебютном сезоне за "Арсенал" полузащитник Маттео Гендузи привлек интерес своего бывшего клуба ПСЖ.

Когда Маттео было 15 лет, парижане выставили его за дверь из своей академии. Однако Гендузи не попрощался с мечтой стать профессиональным футболистом.



Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Лорьяна", Гендузи стал не просто членом первой команды, а игроком стартового состава. Маттео демонстрирует очень зрелый футбол для своих 19 лет.



Как утверждает Daily Express, ПСЖ рассматривает своего соотечественника на замену Адриену Рабьо, который покинет "Стад де Франс" по окончании сезона свободным агентом.



Прошлым летом Гендузи обошелся "Арсеналу" в 7 миллионов фунтов, тогда как теперь ПСЖ будет готов заплатить за Маттео около 60 млн. фунтов.



Естественно, Унаи Эмери не хочет терять перспективного игрока, однако главный тренер "канониров" сильно ограничен в финансах, а продажа Гендузи позволила бы ему более чем удвоить свой трансферный бюджет на грядущее лето.