ПСЖ хочет купить Гендузи у "Арсенала"

Маттео Гендузи Своей отличной игрой в дебютном сезоне за "Арсенал" полузащитник Маттео Гендузи привлек интерес своего бывшего клуба ПСЖ.

Когда Маттео было 15 лет, парижане выставили его за дверь из своей академии. Однако Гендузи не попрощался с мечтой стать профессиональным футболистом.

Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Лорьяна", Гендузи стал не просто членом первой команды, а игроком стартового состава. Маттео демонстрирует очень зрелый футбол для своих 19 лет.

Как утверждает Daily Express, ПСЖ рассматривает своего соотечественника на замену Адриену Рабьо, который покинет "Стад де Франс" по окончании сезона свободным агентом.

Прошлым летом Гендузи обошелся "Арсеналу" в 7 миллионов фунтов, тогда как теперь ПСЖ будет готов заплатить за Маттео около 60 млн. фунтов.

Естественно, Унаи Эмери не хочет терять перспективного игрока, однако главный тренер "канониров" сильно ограничен в финансах, а продажа Гендузи позволила бы ему более чем удвоить свой трансферный бюджет на грядущее лето.


Метки Арсенал, Гендузи, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 925

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 17.02.2019 11:13 # sausage
    Паредес, Гендузи... Совсем шейхи ипанулись.

    (ответить)

  2. redwhitegun 17.02.2019 11:04 # redwhitegun
    Если ему и уходить в Псж то не сейчас, он там тупо на банку присядет...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: