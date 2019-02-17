Сауль Ньигес — цель номер один "Сити" на роль преемника Фернандиньо
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес стал целью номер один "Манчестер Сити" на роль преемника для Фернандиньо.
Вот уже несколько трансферных окон подряд "горожане" пытаются найти игрока, который бы в перспективе смог заменить Фернандиньо. Грядущим летом "Сити" будет обязать купить такого футболиста — тянуть дальше просто нельзя, ведь в мае бразильцу исполнится 34 года.
За последние месяцы на "Этихад" сватали многих полузащитников оборонительного плана, включая Рубена Невеша из "Вулверхэмптона" и Танги Дембеле из "Лиона", однако Daily Mirror стало известно, что во главе списка "горожан" значится 24-летний Ньигес.
В Мадриде у Сауля остается еще два полных года по контракту, который предусматривает фиксированные отступные в 130 миллионов фунтов. Естественно, такая цена чрезмерна даже для могущественного клуба с "Этихад".
В "Сити" оптимистично оценивают свои шансы заполучить игрока сборной Испании, хотя и понимают, что им все равно придется обновить свой трансферный рекорд, который был установлен прошлым летом покупкой Рияда Махреза у "Лестера" за 60 млн. фунтов.
По информации издания, чемпионы Премьер-Лиги начали наводить справки насчет Сауля еще в конце прошлого календарного года. На "Этихад" надеются, что Ньигес проявит интерес к тому, чтобы поработать со своим соотечественником Хосепом Гвардиолой — это упростило бы процесс переговоров с "Атлетико" о сумме компенсации.
17.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
Писали же что у него контракт до 2024 года
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да только сауль не пойдт в эту помойную команду
без истории
просто мешок
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норм вброс, не хуже сана:))
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Хороший вариант
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